محافظ القاهرة: «كتف في كتف» أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية على أرض مصر

قال اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إن مبادرة كتف في كتف، أكبر مبادرة للحماية الاجتماعية يتم تنظيمها على أرض مصر، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم الفئات الأولى بالرعاية والأكثر استحقاقًا، حيث تستهدف توزيع 6 ملايين صندوق مواد غذائية خلال شهر رمضان.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة القاهرة، بحضور نواب المحافظ للمناطق الأربعة، والسكرتير العام، ورؤساء الأحياء ومديري مديريات الخدمات وعدد من التنفيذيين بالمحافظة.

وأضاف محافظ القاهرة أنّ المبادرة تدل على تلاحم جميع فئات الشعب، وتجسد نموذجًا للشراكة الناجحة بين الأجهزة التنفيذية والجمعيات الأهلية والمجتمع المدني، موجّها الشكر لرجال الأعمال الذين ساهموا في نجاح المبادرة.

ووجّه محافظ القاهرة، خلال الاجتماع، التهنئة لحي النزهة، لحصوله على المركز الثالث لجائزة المؤسسة الحكومية المتميزة فئة الأحياء ضمن جوائز مسابقة مصر للتميز الحكومي.