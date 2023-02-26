أسعار 7 سلع مخفضة بمنافذ وزارة الزراعة بالمحافظات.. الأرز بـ12 جنيهًا

يسعى المواطنون لتوفير وإيجاد السلع والمنتجات الغذائية اللازمة على المائدة ضمن الاحتياجات اليومية بأسعار مخفضة تناسب ميزانيتها الاقتصادية، لذا تستعرض بوابة «الوطن»، أبرز 7 سلع تعرض بأسعار مخفضة داخل منافذ البيع التابعة لوزارة الزراعة بالمحافظات، تلك التي تطرحها لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير احتياجاته، كاللحوم، الأسماك الدواجن والخضراوات.

توضح «الوطن» كخدمة لقرائها ومتابعيها المهتمين بالتعرف على أسعار السلع الغذائية داخل منافذ البيع الاستهلاكية المخفضة، أبرز 7 سلع بأسعار مخفضة بمنافذ البيع بمنافذ وزارة الزراعة الموزعة على كافة محافظات الجمهورية كالتالي:

أسعار 7 سلع غذائية تباع بأسعار مخفضة بمنافذ البيع بوزارة الزراعة

سعر كيلو الأرز الحبة الرفيعة 12 جنيهًا.

سعر كيلو الفول البلدي 12.5 جنيهًا.

سعر كيلو السكر الأبيض 18.5 جنيهًا.

سعر كيلو البانيه الطازج 110 جنيهات

سعر كيلو الأرز الحبة العريضة 14 جنيهًا.

سعر كيلو العدس الأصفر 34 جنيهًا.

سعر كيلو اللحوم الحمراء البديلة للحوم البلدية 170 جنيهًا.

يشار إلى وجود نحو 16 منفذًا تابعًا لوزارة الزراعة بالقاهرة الكبرى أبرزها منفذ شارع نادي الصيد بمنطقة الدقي.

الرقابة على الأسعار بالمنافذ الاستهلاكية المخفضة

ومن جانبه، قال محمد سعيد، مدير عام الرقابة بمديرية التموين بمحافظة الشرقية، في حديث خاص لـ«الوطن»، إن الدولي تولي اهتمامًا كبيرًا لطرح سلع غذائية بأسعار مخفضة خلال منافذ البيع الاستهلاكية المخفضة التي تم افتتاحها كما تتوالى افتتاحاتها وذلك لخفض الأسعار لكافة السلع الغذائية أمام المواطنين بالشرقية وكافة أرجاء الجمهورية مؤكدًا على الرقابة والمتابعة على هذه المنافذ دوريًا.