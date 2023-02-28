أسعار اللحوم اليوم.. مخفضة في منافذ التموين ومعارض «أهلا رمضان»

تباينت أسعار اللحوم اليوم في منافذ البيع المخفضة وبمحلات الجزارة بالمحافظات، حيث تراوحت أسعارها بين 195 و260 جنيها بالنسبة للحم البتلو، ومن 180 إلى 190 جنيها للمفروم، واللحم الضأن تراوح سعره بين 200 - 250 جنيها للكيلو الواحد.

أسعار اللحوم اليوم

وتستعرض «الوطن» خلال هذه السطور، أسعار اللحوم اليوم الثلاثاء 28-2-2023 في مصر، سواء في محلات الجزارة او منافذ الدولة، المتمثلة في وزارة التموين والزراعة، ومعارض «أهلا رمضان»، و«كلنا واحد».

أسعار اللحوم اليوم في محلات الجزارة

- اللحم البتلو بين 200 و240 جنيها.

- اللحم المفروم بين 200 و210 جنيهات.

- الكبدة البلدي تراوح بين 200 و250 جنيها.

- السجق البلدي بين 190 و210 جنيها.

- عرق التربيانكو تراوح سعره بين 200 و250 جنيها.

- البوفتيك الطازج بين 230 و250 جنيه للكيلو.

- الموزة الكندوز بين 200 و220 جنيها.

- اللحم الجملي سجل بين 180 و210 جنيهات.

أسعار اللحوم في المنافذ ومعارض «أهلا رمضان»

- اللحم البلدي بلغ سعره اليوم 190 جنيها.

- اللحم المفروم البرازيلي 115 جنيها.

- اللحم البرازيلي المجمد بلغ سعره اليوم 145 جنيها.

- كيلو الكبدة الطازجة سجل 190 جنيها للكيلو.

- البوفيتك الطازج 190 جنيها للكيلو.

- اللحم المفروم الطازج 180 جنيها للكيلو.

- السجق الطازج 190 جنيه للكيلو.