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براءة هبة قطب في قضية التعدي على القيم المجتمعية

كتب:

بسمة عبدالستار
02:10 م | الأحد 19 مارس 2023
هبة قطب

هبة قطب

قضت محكمة جنح الدقي، اليوم الأحد، ببراءة هبة قطب في القضية التي تواجه فيها تهمة إهانة الرجل المصري، عن طريق استخدام عبارات وأوصاف لا تليق؛ وهو ما اعتُبر تعديًا على القيم المجتمعية والأسرية، وتنمرًا على الرجل المصري وتحريضًا على هدم الأسرة المصرية في تصريحات تليفزيونية لها.

نشر أخبار كاذبة عن المجتمع المصري

وحسب ما جاء في أوراق القضية بعد أن انتهت النيابة العامة من التحقيق مع المتهمة هبة قطب، قيامها بـ نشر أخبار كاذبة عن المجتمع المصري، التحريض على عدم الزواج والاستقرار، وصورته بأنه مجتمع منحرف ينتشر فيه الفسق والرذيلة، وأدّت إلى حالة استياء بالغة بين رجال مصر.

قناعات الزوج المصري

وأضافت تحقيقات النيابة العامة مع المتهمة، أنَّها قالت خلال تصريحات تليفزيونية لها، إن الزوج المصري لديه قناعة أنه إذا كان حنونا على زوجته فإنها ستتغير عليه، لافتة إلى أن كل ما يعد به الرجل المرأة قبل الزواج يتغير ويختلف.

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