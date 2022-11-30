استكمال محاكمة هبة قطب في دعوى «إهانة الرجل المصري» اليوم

تستكمل محكمة جنح الدقي، بعد قليل، جلسة محاكمة هبة قطب، بتهمة إهانة الرجل المصري خلال تصريحات تليفزيونية، وأجلت هيئة المحكمة الجلسة الماضية، إلى جلسة اليوم الأربعاء، 30 نوفمبر، للاختصاص.

إهانة الرجل المصري

وأدلت هبة قطب، خلال تصريحات تليفزيونية سابقة، أهانت فيها الرجل المصري، مستخدمة عبارات وأوصاف لا تليق، بل وتعتبر تعديًا على القيم الأسرية والمجتمعية، وتحريضًا على هدم الأسرة المصرية، وتنمرًا على الرجل المصري، بحسب أشرف ناجي المحامي ومقيم الدعوى القضائية.

تصريحات تليفزيونية

واتهم «ناجي» هبة قطب أنها نشرت أخبارًا كاذبة عن المجتمع المصري وصورته بأنه مجتمع منحرف تنتشر فيه الفسق، وهو ما أثار حالة من الاستياء بين رجال مصر، وفي المقابل عن دفع محامي المشكو في حقها بعدم الاختصاص المكاني، وإنكار تلك التصريحات.

وصرحت «قطب» بأنّ الزوج المصري لديه قناعة أنه إذا كان حنونا على زوجته فإنها ستتغير عليه، مشيرة إلى أن كل ما يعد به الزوج المصري زوجته قبل الزواج يتغير ويختلف.