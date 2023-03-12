الحكم على هبة قطب بتهمة إهانة الرجل المصري 19 مارس الجاري

أجلت محكمة جنح الدقي، جلسة محاكمة هبة قطب في قضية إهانة الرجل المصري، واستخدام عبارات وأوصاف لا تليق؛ بل تعتبر تعديا على قيم أسرية ومجتمعية، وتنمرًا على الرجل المصري وتحريضًا على هدم الأسرة المصرية في تصريحات تليفزيونية لها لجلسة 19 مارس للحكم.

تحريض على عدم الزواج

وجاء في أوراق القضية، قيام هبة قطب بالتحريض على عدم الزواج والاستقرار ونشر أخبار كاذبة عن المجتمع المصري، وصورته بأنه مجتمع منحرف ينتشر فيه الفسق والرذيلة، وأدّت إلى حالة استياء بالغة بين رجال مصر.

وأضافت أوراق القضية، أنّ هبة قطب قالت في تصريحات تليفزيونية، إنّ الزوج المصري لديه قناعة أنه إذا كان حنونا على زوجته فإنها ستتغير عليه، لافتة إلى أن كل ما يعد به الرجل المرأة قبل الزواج يتغير ويختلف.