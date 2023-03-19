رئيس جامعة أسيوط يستقبل المدير التنفيذي لهيئة فولبرايت بالقاهرة

أشاد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط إلى الدور الحيوي الذي تتبناه إدارة الجامعة في تهيئة المناخ العلمي والثقافي بين أبنائها وتشجيعهم على المثابرة والسعي الدائم نحو الوصول إلى أقصى قدر من النبوغ العلمي والفكري والاطلاع على الثقافات المختلفة وذلك لإثراء الحركة البحثية داخل الجامعة بالتعاون مع أكبر عدد من المراكز والمؤسسات العلمية المحلية والدولية على حداً سواء وعن طريق رفع مستوى الكفاءات الجامعة وخريجيها من خلال استقطاب العديد من البرامج والمنح التدريبية لما لها من تأثير مباشر على كافة مخرجات العملية التعليمية.

المنح البحثية والعلمية

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور أحمد المنشاوى لوفد من هيئة فولبرايت بقيادة الدكتورة ماجي نصيف المدير التنفيذي لمكتب الهيئة بالقاهرة، وإيهاب عبد الوهاب ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وسارة جلال الدين منسق البرامج بالهيئة وبحضور، ومنى الحلواني مدير مكتب نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، ومحمد فاروق المدير الإداري لوحدة نقل تكنولوجيا المعلومات المتكاملة كما استهدف اللقاء طرح الرؤى وتبادل الآراء بين رئيس الجامعة وأعضاء الوفد حول المنح البحثية والعلمية المتاحة للتقديم حتى أول يونيو القادم.

أفضل خمس جامعات مصرية

ومن جانبها أعربت الدكتورة ماجى نصيف عن سعادتها بتواجدها فى رحاب جامعة أسيوط والتى استطاعت أن تحتل مركزاً متميزاً ضمن أفضل خمس جامعات مصرية ، مؤكدة على حرص الهيئة لدعم شباب الباحثين فى صعيد مصر خاصةً وتأهيلهم ليكونوا سفراء للجامعة بالخارج وحاملى راية العلم في بلدانهم مشيرةً إلى أن هيئة الفولبرايت هى لجنه تبادل علمي وثقافى بين الولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية مصر العربية وتم إنشائها عام 1987 بالقاهرة وذلك لإدارة وتيسير كافة شئون برنامج التبادل العلمى والثقافى بين البلدين.

وتقدم حوالي 15 برنامج ومنحة تدريبية هذا العام فى كافة المجالات وهم كالتالى 4 برامج لطلاب الدراسات العليا, و3 برامج لإجراء أبحاث وجمع المادة العلمية لطلبة الدكتوراه,، و4 برامج تعليمية لأعضاء هيئة التدريس الى جانب 4 برامج للمهنيين ويشترط أن يكون مصرى الجنسية وملماً باللغة الإنجليزية وجاداً ولديه المعرفة الكافية بأهمية المنح التدريبية ويكون مستوفياً لكافة الشروط ويجتاز جميع الإختبارات بنجاح كما تقدم الهيئة 4 برامج أمريكية مقدمة للخبراء والأساتذة والطلبة الأمريكيين لإجراء الأبحاث والتدريس ولإستضافتهم في جمهورية مصر العربية.