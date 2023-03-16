تفاصيل التمويل العقاري لمحدودي الدخل من بنك قناة السويس.. السداد على 20 سنة

يقدم بنك قناة السويس خدمة التمويل العقاري لمحدودي الدخل طبقا لمبادرة البنك المركزي، بمبلغ تمويل يصل إلى 85% من قيمة الوحدة، وفترة سداد تصل إلى 20 عامًا.

وبحسب جدول برامج التمويل من بنك قناة السويس لشهر مارس 2023، على التمويل العقاري لمحدودي الدخل، يتيح البنك وثيقة تأمين على حياة المقترض مجانًا طوال مدة القرض، وكذلك وثيقة تأمين على الوحدة المراد تمويلها مجانًا ضد مخاطر الحريق والكوارث الطبيعية.

التمويل العقاري لمحدودي الدخل

ويكون سعر العائد على التمويل العقاري لمحدودي الدخل ثابت طبقا لمبادرة البنك المركزي، عن شروط المبادرة، يحق للعميل الاستفادة من المبادرة لوحدة سكنية واحدة فقط وبشرط عدم استفادة العميل من مبادرة التمويل العقاري السابقة، بغض النظر عن أي قروض عقارية تم أو سيتم الحصول عليها من قبل العميل خارج إطار المبادرة.

وتمويل وحدة سكنية كاملة التشطيب مدعمة من خلال صندوق التمويل العقاري لمحدودي الدخل، وأن تكون الوحدة كاملة التشطيب وجاهزة للسكن.

مستندات للحصول على التمويل العقاري من بنك قناة السويس

ويحتاج البنك من العميل للحصول على التمويل العقاري، صورة من بطاقة الرقم القومي سارية، وأصل فاتورة المرافق، ومن الموظفين خطاب مفردات مرتب مختوم ومعتمد او شهادة محاسب قانوني.

وبالنسبة لأصحاب الشركات والمهن الحرة مستخرج حديث من السجل التجاري لأصحاب الشركات أو تصريح مزاولة مهنة وكارنيه النقابة وترخيص منشاة لأصحاب المهن الحرة، وصورة من البطاقة الضريبية، وكشف حساب بنكي لآخر 6 أِشهر، ومن أصحاب المعاشات بيان بالمعاش الشهري موضح به أن جهة الصرف بنك قناة السويس