رئيس هيئة قناة السويس: نتبنى مشروعات عملاقة تساهم في «الاقتصاد الأزرق»

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة تعكف على تنفيذ استراتيجية شاملة لتنويع مصادر الدخل من خلال تبني حزمة من المشروعات القومية العملاقة القائمة على مفهوم الاقتصاد الأزرق.

توطين سياحة اليخوت

وأضاف الفريق ربيع في تصريحات صحفية علي هامش استقباله لوزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد أن المشروعات تشمل توطين سياحة اليخوت من خلال تطوير موانئ اليخوت الموجودة على ضفاف القناة وإنشاء أول ميناء يخوت أخضر في المنطقة، بالإضافة إلى مشاركة الهيئة في تطوير وتطهير البحيرات المصرية، وفي مقدمتها المشروع القومي لتطوير بحيرة البردويل وتنمية سيناء تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأشار ربيع الي أن إنتاج البحيرة من الأسماك شهد زيادة من 4 آلاف طن إلى 11 ألف طن مع استعادة النظام البيئي بالمنطقة مشددا على أن قناة السويس تمضي قدمًا في تنفيذ سياسات وممارسات صديقة للبيئة، تحت مظلة استراتيجية تطوير متكاملة تصبو إلى تعزيز مكانتها كأكثر الطرق الملاحية التزامًا بالمعايير والمواثيق البيئية تمهيدًا للإعلان عن قناة السويس «قناة خضراء» بحلول عام 2030.

الفريق ربيع يستقبل وزيرة البيئة

واستقبل الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، لبحث سبل التعاون المشترك في عدد من الملفات الهامة ذات الصلة بالبعد البيئي وأهداف التنمية المستدامة، بحضور الدكتور علي أبو سنة رئيس جهاز شؤون البيئة، والدكتور عطوة حسين مستشار رئيس الهيئة للشئون البيئية، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

وشهد اللقاء التباحث حول سبل تعزيز الاقتصاد الأزرق، والوقوف على مستجدات مشروع تطوير وتنمية البحيرات المصرية، علاوة على مناقشة سبل تحقيق الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية والمخلفات الصلبة والسائلة.

وزيرة البيئة: نسعي للترويج للاقتصاد الأزرق

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أهمية التعاون مع الهيئة فى ظل المتغيرات الحالية وخاصة التغيرات المناخية ، مؤكدة على ضرورة الاستفادة من الدعم الموجه إلى وزارة البيئة من قبل البنك الدولى والتعاون معه فى إعداد استراتيجية متكاملة للإقتصاد الأزرق.

وقالت إن التعاون يتضمن الأدوار والمسؤوليات مع رفع الوعي وتنمية القدرات للمفهوم الجديد للاقتصاد الأزرق والمفاهيم الأخرى المرتبطة به ولاسيما موضوع تغير المناخ.

وأشارت وزيرة البيئة إلى ضرورة تضافر كافة جهود مؤسسات الدولة لتعزيز الجهود الرامية لتنمية مفهوم الاقتصاد الأزرق المصري في ظل الرؤية الطموحة التي تتبناها الحكومة المصرية تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء لتنمية موارد هذا القطاع الحيوي، كما ناقشت الوزيرة التعاون مع الهيئة فى مجال كيفية وضع منظومة للإدارة المتكاملة للمخلفات السائلة والصلبة.