تفاصيل أسعار العائد على حساب التوفير «Elite» من بنك قناة السويس

يوفر بنك قناة السويس حساب التوفير «إيليت Elite» بعائد شرائح تصاعدي يصرف شهريا لحساب العميل، والحد الأدنى للحساب واحتساب العائد 5 آلاف جنيه.

وبحسب جدول أسعار العائد من بنك قناة السويس، لشهر مارس 2023، على حساب التوفير Elite، يحصل صاحب الحساب من مبلغ 5 آلاف جنيه إلى أقل من 50 ألف جنيه على عائد 1.50%، والمبلغ من 50 ألفا لأقل من 100 ألف جنيه يكون 1.75%.

أسعار العائد على حساب التوفير Elite

ويكون العائد لحساب التوفير Elite من بنك قناة السويس، لمبلغ من 500 ألف جنيه إلى أقل من مليون جنيه، 7.50%، ومن مليون جنيه إلى أقل من 5 ملايين يكون العائد 8.50%.

مميزات حساب توفير «إيليت»

ومن مميزات حساب توفير «إيليت» من بنك قناة السويس، أنه يقدم مصاريف فتح الحساب مجانًا، ومصاريف التشغيل وكشف الحساب، وإصدار بطاقة الخصم المباشر وبطاقة الخصم المباشر إضافي، ويطلب بنك قناة السويس مستندات من بطاقة رقم القومي السارية وفاتورة مرافق حديثة.