جامعة أسيوط تشهد الانعقاد الأول للجنة دراسة لائحة الإسكان الإداري

أعلن الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط عن انعقاد الاجتماع الأول للجنة المختصة بدراسة لائحة الإسكان الإداري الحالية والسابقة بالجامعة، والتي أصدر قراراَ بتشكيلها منذ أيام، والمشكلة برئاسة الدكتور نوبي محمد حسن عميد كلية الهندسة وعضوية الدكتور عبد الحميد أبو سحلي عميد كلية العلوم، والدكتورة مديحة درويش عميدة كلية الطب البيطري، والدكتور دويب حسن صابر وكيل كلية الحقوق، والدكتور برنس ميخائل الأستاذ المتفرغ بكلية التجارة، والدكتور محمد حلمي الحفناوى مستشار رئيس الجامعة للشئون الهندسية وشوكت صابر أمين عام الجامعة والأستاذ عبد العليم على رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية، ومصطفى جابر مدير عام الاستراحات.

لائحة الإسكان الإداري

وأشار الدكتور أحمد المنشاوى أن قراره بتشكيل اللجنة يأتي فى إطار تكليف لها بإعداد تقرير كامل فيما يخص لائحة الإسكان الإداري الحالية والسابقة بالجامعة في ضوء القرار الجمهوري رقم (521) لسنة 2021 على أن يتضمن التقرير كذلك الوضع الحالي بالوحدات السكنية وكافة التفاصيل المتعلقة بهذا الشأن.

الوضع السكني

وصرح الدكتور نوبي محمد حسن رئيس اللجنة أنه تم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اللجنة لمعرفة الوضع السكنى ونسبة إشغال الوحدات السكنية ونسبة الشاغر منها ومراجعة البنود السابقة للائحة الإسكان والبنود الحالية ووضع مقترح يتم عرضه فى مجلس الجامعة لمناقشته بعد إنتهاء أعمال اللجنة .