أصيب 3 أشخاص، اليوم الأحد، باشتباه تسمم غذائي، بقرية معصرة نعسان التابعة لمركز إهناسيا غرب محافظة بني سويف، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى مستشفى بني سويف التخصصي، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.

بلاغ بإصابة 3 أشخاص باشتباه تسمم

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمحافظة بني سويف بلاغًا يفيد بإصابة 3 أشخاص، بحالة إعياء عبارة عن قيء وضيق في التنفس واحتمالية تعرضهما لاشتباه تسمم غذائي في قرية معصرة نعسان دائرة مركز اهناسيا المدينة غرب المحافظة، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم أوجه الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتبعة للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

سيارتا إسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف، بسيارتي إسعاف إلى موقع البلاغ وجرى نقل المصابين إلى قسم الإستقبال والطوارئ بمستشفي بني سويف التخصصي وجاري تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم لهم تحت إشراف الدكتور تامر حامد، مدير عام المستشفى.

تفاصيل إصابة 3 أشخاص باشتباه تسمم غذائي في بني سويف

وبالانتقال والفحص تبين إصابة كل من: «إيمان.ح.م» 25 عامًا ربه منزل، و«ثريا.أ.أ» 50 «أحمد.م.ع» 25 عامًا، مصابين بقيء وضيق تنفس.

جرى اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة والتعامل مع الحالات حيث تبين استقرار حالتهم، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.