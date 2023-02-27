إصابة أسرة كاملة باشتباه تسمم غذائي في بني سويف

أصيب زوجان و4 من أطفالهما، اليوم، بادعاء تسمم غذائي، إثر تناولهم وجبة طعام فاسدة بمنزلها بقرية الكوم الأحمر التابعة لمركز بني سويف، وجرى نقلهم إلى مستشفى بني سويف التخصصي؛ لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة.

إصابة 6 من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائي في بني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوصول 6 أشخاص من أسرة واحدة إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي، مصابين باشتباه تسمم غذائي عقب تناولهم وجبة طعام فاسدة، وتم التوجيه بسرعة تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة؛ للوقوف على أسباب الواقعة وظروفها وملابساتها.

3 سيارات إسعاف لنقل المصابين

وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لهيئة الإسعاف المصرية فرع بني سويف إلى محل الواقعة، وتبين أن المصابين هم: «محمد.ع.ع» 35 سنة، وزوجته «مها.ع» 35 سنة وأطفالهما « على» 14 سنة، و«رضا»12 سنة، «بسملة» 18 سنوات، «رودينا» 5 سنوات وتم نقلهم إلى المستشفى التخصصي مصابين بحالة إعياء، ومغص، وقيء، نتيجة ادعاء اشتباه تسمم غذائي، بعد تناولهم وجبة فاسدة.

تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم للمصابين

وجرى عمل الإسعافات الأولية اللازمة لهم، وحجزهم تحت الملاحظة لحين تحسن حالتهم الصحية، وتحرر محضر بالواقعة.