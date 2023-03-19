تنفيذ 320 شقة ضمن مبادرة «سكن كريم» بنطاق 6 مراكز في البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أن المحافظة تولي اهتماماً بالغاً لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" وبخاصة مشروع "سكن كريم" أحد مشروعات المبادرة الرئاسية.

توفير سكن ملائم للأسر الفقيرة

تهدف المبادرة إلى توفير سكن ملائم للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، وكذا توفير الخدمات الأساسية للأسر الفقيرة والمحرومة من مياة شرب نقية وصرف صحي وترميم أسقف لمنازل الأسر لكفالة حقها في العيش في سكن كريم.

وأوضحت نائب محافظ البحيرة أنه تم الإنتهاء من أعمال تنفيذ مشروع سكن كريم بقريتى كفر داوود وبني سلامة بوادي النطرون والأعمال المنفذة

وجاءت الأعمال كالآتي:

4 عمارات علي مساحة 4200 م2 بقرية "كفر داوود" عباره عن دور أرضى و3 أدوار علوية تضم 32 وحدة بكل دور وحدتين بمساحة 100م لكل وحدة بالإضافة إلى تنفيذ 32 حظيرة.

- 4 عمارات علي مساحة 4200 م2 بقرية "بنى سلامة" عباره عن دور أرضى و3 أدوار علوية تضم 32 وحدة بكل دور وحدتين بمساحة 100م لكل وحدة بالإضافة إلى تنفيذ 32 حظيرة مساحة الحظيرة 15 م2.

ويعد مشروع "سكن كريم" أحد مشروعات المبادرة الرئاسية والذي يتم تنفيذه بالتنسيق مع وحدة حياة كريمة بالمحافظة.

ويهدف المشروع إلى تنفيذ 40 عمارة تضم 320 وحدة سكنية بالإضافة إلى 320 حظيرة لتربية الماشية بنطاق 42 وحدة محلية بـ 9 قرى بـنطاق المراكز المنفذ بها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» دمنهور - كفر الدوار - أبو حمص - حوش عيسى - أبو المطامير - وادي النطرون".