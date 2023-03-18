السيسي: تكلفة المرحلتين الثانية والثالثة من «حياة كريمة» قد تصل إلى تريليون جنيه

أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسى بجهود التحالف الوطنى التى لا يمكن إنكارها على مستوى كافة محافظات مصر، بعد إطلاق مبادرة «كتف فى كتف» أمس ، مقدماً الشكر لكل من شارك من مؤسسات وجهات فاعلة فى المبادرة.

وأكد «السيسى»، خلال مشاركته فى إطلاق مبادرة «كتف فى كتف»، مساء أمس الأول، أن ما نشهده ما هو إلا تأكيد لإرادة هذا الشعب الباسل، وإظهار لقدرته فى تحويل المحن إلى منح، والأزمة إلى نجاح وإنجاز مشهد إنسانى، ظاهره «التضامن والتكافل»، وباطنه «الإخلاص والاستعانة بالله»، مشيراً إلى المشروع الوطنى الأعظم، لتنمية الريف المصرى «حياة كريمة»، الذى تسعى الدولة المصرية من خلاله إلى رفع مستوى المعيشة، لأكثر من أربعة آلاف قرية مستهدفين تحقيق تنمية حقيقية، وتحسين جودة الحياة لحوالى 58 مليون مواطن، بموازنة تقارب الـ700 مليار جنيه، أو تزيد فى المرحلة الأولى.

الرئيس: نسعى لرفعة الوطن بالعمل الدؤوب والنوايا الصادقة.. ونستهدف الوصول للأسر الأولى بالرعاية فى المحافظات

ووجّه الرئيس عدة رسائل، وقال إن تكلفة المرحلتين الثانية والثالثة من «حياة كريمة» قد تصل لتريليون جنيه، كما أنه يسعى لرفعة الوطن بالعمل الدؤوب والنوايا الصادقة، وجدد الرئيس عهده بأن نمضى قدماً نحو المزيد من العمل والبناء، مؤكداً أن المصريين قدوة ومثل ملهم فى الأزمات والشدائد، وأن مبادرة «كتف فى كتف» انتصار جديد لمعانى الإنسانية والتكاتف المجتمعى، وأن هدف الدولة هو الوصول للأسر الأولى بالرعاية فى محافظات الجمهورية كافة، لافتاً إلى أنه لا يمكن لأحد أن ينكر دور التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى وجهوده على أرض الواقع.

وقال الرئيس إن الهدف من المبادرة، هو الإسهام فى تخفيف الأزمة الكبيرة التى تمر بها مصر من غلاء الأسعار، مثل غيرها من الدول، ووجّه الشكر للمتطوعين قائلاً: «شايف قدامى شباب وشابات وأعمار مختلفة حتى لسه كان فيه متطوع صغير بيقول لى إحنا موجودين، وعايز أقول لكم حاجة مهمة، المصريين كلهم باختلاف طبقاتهم، شايف قدام منى شريحة من كل المجتمع المصرى من رجال الأعمال والقطاع الخاص والدولة، والدنيا كلها بتقوم بدور جميل جداً فى وقت صعب، والنهارده كان لازم آجى أشكر وأقدر لكم كل اللى بتعملوه وهتعملوه، إن إحنا نسهم فى تخفيف آثار الأزمة الكبيرة اللى بتمر بيها الدنيا ومصر من غلاء الأسعار، ونكون موجودين ونلف على البيوت ونخفف على الناس الأسعار».

وتابع: «أشكركم، وتقديرى للجميع وكلامى للجميع ودعواتى لكم بالخير والسلام، فمن الحاجات الجميلة جداً أن نعمل لإدخال السرور والبهجة على الناس وأتصور باللى إحنا بنعمله ده وبوجودكم بصرف النظر بتقدم إيه، بس كفاية إنك بتخبط على بيته، وبتقول له أنا شايفك وحاسس بيك.. فأنا بشكركم جميعاً وبقول لكم كل سنة وأنتم طيبين».

ومن جانبها قالت غادة البهنساوى، مدير المركز الإعلامى لـ«حياة كريمة»، إن المبادرة تشارك بتوزيع مليون كرتونة مواد غذائية على المواطنين الأكثر احتياجاً بكافة محافظات الجمهورية ضمن مبادرة «كتف فى كتف»، بحضور أكثر من 5000 متطوع، فضلاً عن مشاركتها فى إطلاق المبادرة، خلال الأسبوع الماضى بـ3 محافظات، مشيرة إلى أن توزيع كراتين المواد الغذائية على المواطنين الأكثر احتياجاً فى جميع المحافظات، بدأ عقب إطلاق الرئيس إشارة البدء خلال احتفالية كتف فى كتف، التى أعقبها توجه السيارات المحملة بالكراتين إلى المحافظات للبدء فى عمليات التوزيع. وأشارت إلى أن الأيام الماضية كانت مخصصة للتجهيز والتعبئة فقط، وأكدت أن توزيع الكراتين ضمن مبادرة «كتف فى كتف» مستمر حتى حلول شهر رمضان، بجهود متطوعى التحالف فى المحافظات.

وأضافت «البهنساوى» أن المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» شاركت فى «كتف فى كتف»، من خلال توزيع بعض منتجات المصانع التى دعمتها «ابدأ»، بعد نجاح هذه المصانع فى العودة للعمل مرة أخرى بطاقة إنتاجية أكبر وأكثر كفاءة بعد الدعم المُقدم من المبادرة، فى إطار عمل محور «دعم الصناعة»، والذى يُعد أحد محاور عمل مبادرة «ابدأ» الأساسية، المختص بتسهيل الإجراءات وتذليل كافة العقبات، التى تواجه أصحاب المصانع المتعثرة بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة والمعنية، وتنفيذاً لتوصيات الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة وجود مترجم للغة الإشارة فى الفعاليات المختلفة، كما شارك أعضاء منصة «كلمنى إشارة» تحت رعاية مبادرة «ابدأ» فى نقل كافة فعاليات الاحتفالية بلغة الإشارة.

«عبدالقوي»: المبادرة مستمرة حتى الانتهاء من توزيع كراتين المواد الغذائية بجميع المحافظات

ومن جانبه قال طلعت عبدالقوى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى، إن مبادرة «كتف فى كتف» مستمرة حتى الانتهاء من عمليات توزيع كراتين المواد الغذائية بجميع المحافظات التى وصلت إليها، مؤكداً أن جميع كيانات التحالف تشارك فى المبادرة بالإضافة إلى مشاركة كافة مؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية من غير أعضاء التحالف، مشيراً إلى أن «كتف فى كتف» مبادرة غير مسبوقة فى تاريخ مصر، فهى ملحمة للعمل الأهلى تؤكد تكاتف أبناء الشعب وتجمعهم على قلب رجل واحد.