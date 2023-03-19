تسليم 4 أكشاك لغير القادرين في كفر الشيخ ضمن مبادرة «حياة كريمة»

سلّمت جمعية الأورمان بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، عدد 4 أكشاك لغير القادرين بقرية الحصة التابعة لمركز قلين، وقرى شباس الشهداء والنوايجة وأبو مندور التابعة لمركز دسوق، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم.

وأكد السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، أن تسليم الأكشاك ستعمل على تحسين حياة الأسر غير القادرة، وتحويلها من أسر أولى بالرعاية إلى أسر منتجة ومشاركة في نمو الناتج القومي لمحافظة كفر الشيخ مما سيُغير من وجه الاقتصاد المصري.

تسلم الأكشاك ضمن مبادرة «حياة كريمة»

وأشار «مسلم» إلى استمرار التعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني للقيام بدورها المجتمعي لرعاية الأسر الأولى بالرعاية تنفيذا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، «حياة كريمة»، لرفع العبء والمعاناة عن كاهلهم.

ومن جانبه، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن مشروع الكشك يوفر فرصة عمل حقيقة، حيث تقوم الجمعية بعمل استعلام للمستفيد بعد استيفاء الشروط الواجب توافرها للحصول على الكشك وهي: «رخصة كشك - صورة بطاقة الرقم القومي - بحث اجتماعي من الشؤن الاجتماعية موجه للأورمان»، منوهاً أن الأولوية تكون للأرامل والمطلقات وأصحاب الهمم.

ولفت «شعبان»، إلى أنه بعد ذلك، يحصل المستفيد على الكشك بالبضاعة، والديب فريزر، ويتم سداد رسوم توصيل الكهرباء، ثم متابعة المشروع عن طريق مندوب الجمعية، مناشداً من يجد تطابق الشروط عليه، ويرغب في بدء المشروع، يتوجه إلى مكتب الجمعية، والكائن بدوران الـ47 تقسيم الضرائب بمدينة كفر الشيخ.

عمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة

وأشاد «شعبان»، بالتعاون الوثيق مع محافظة كفر الشيخ التي تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة، ورصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحاً وتأثيراً على واقع معيشة الأسر الأشد احتياجاً فى النطاقات الجغرافية الفقيرة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من الفقراء والأيتام بالمحافظة، مردفاً أنه يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الفقيرة المنتشرة في أرجاء المحافظة.

جدير بالذكر، أن جمعية الأورمان بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي سلّمت إلى الآن عدد 669 كشك بالقرى الأكثر احتياجاً بقرى ونجوع محافظة كفر الشيخ.