محافظ دمياط تفتتح الانطلاقة الأولى لمعرض «دمج» بمكتبة مصر العامة «صور»

افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، منذ قليل، الانطلاقة الأولى لمعرض "دمج" بمشاركة أطفال مدرسة الرسم بمكتبة مصر العامة والأطفال من ذوى الهمم، ويتضمن المعرض عدد من اللوحات والأعمال الفنية للأطفال المشاركين.

الدعم والرعاية

وخلال تفقدها للمعرض، مساء اليوم، أشادت محافظ دمياط بمستوى الأعمال الفنية التى قدمها أبناء المحافظة، وقالت إن المحافظة حريصة على تنفيذ خطة لدمج الأطفال من ذوي الهمم وتقديم كافة سُبل الدعم والرعاية الممكنة لهم، كما أنه من قبل جري الإعلان عن فتح أبواب مكتبات مصر العامة لذوي الهمم للمشاركة في كافة الأنشطة بالمجان.

مبادرات دمج ذوي الهمم بالمجتمع

وأوضحت محافظ دمياط أن الدولة المصرية عملت على تفعيل مبادرات لدمج ذوى الهمم بالمجتمع وذلك إيمانًا بقدراتهم فى المشاركة بتحقيق التنمية باعتبارهم جزء مهم واساسى من نسيج الوطن، وهو ما وجه به الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريه بالاهتمام ورعايه ذوي الهمم وتنميه قدراتهم وتحفيزهم في تنميه المهارات الخاصه بهم في مختلف المجالات.

احتفال بعيد الأم وشهر رمضان

فيما وقد تضمنت فعاليات الافتتاح فقرات فنية قدمها فريق الكمان بالمكتبة، لمقطوعات موسيقية للاحتفال بعيد الأم وحلول شهر رمضان المبارك.