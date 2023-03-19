مدير «التربية المتحفية»: هدفنا تأهيل المتاحف لاستقبال ذوي الهمم

قال أحمد ناجي، مدير التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بالمجلس الأعلى للآثار، إنه تم تفعيل الإدارة العامة للتربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة في يناير 2020 أي إنها موجودة منذ 3 سنوات وتتبع قطاع المتاحف، مشيرًا إلى أن تأهيل المتاحف لاستقبال فئات ذوي الاحتياجات الخاصة كل من أهم أهداف وأنشطة الإدارة العامة للتربية المتحفية.

تأهيل المتحاف لاستقبال ذوي الهمم

وأضاف «ناجي»، خلال حواره عبر فضائية «dmc»، أن الأشخاص ذوي الهمم والإعاقة جزء من أصحاب الاحتياجات الخاصة، متابعًا بأن هناك مجموعة من المتاحف تم تجهيزها وتأهيلها لاستقبال ذوي الاحتياجات الخاصة خاصة الجديدة منها، موضحًا أن التأهيل عبارة عن تدريب كوادر بشرية بهدف استقبال كل فئات ذوي الإعاقة، ذاكرا أنه يجرى العمل على مدار الثلاث سنوات الماضية على جعل كل متحف تابع لقطاع المتاحف يتوفر فيه قسم للتربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة.

مهمة قسم التربية المتحفية بالمتاحف

وأشار مدير التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بالمجلس الأعلى للآثار، إلى أنّ مهمة قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة في المتاحف هي التواصل مع المؤسسات المختلفة كافة سواء كانت تابعة للدولة أو للمجتمع المدني، التي تقدم برامج في مجال خدمة ذوي الإعاقة.

وأكد أهمية المتاحف بعد إضافة الخدمات الجديدة الخاصة بذوي الهمم، فلم يصبح دورها يقتصر على كونه مجرد مكان لعرض وحفظ الآثار، بل أصبح دوره لا يقل أهمية عن المسجد أو الكنيسة أو مراكز الشباب في التواصل المجتمعي.