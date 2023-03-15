محافظ الإسكندرية: مديرية القوى العاملة عينت 5409 شباب منهم 153 من ذوي الهمم

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن مديرية القوى العاملة بالمحافظة وجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة، تعمل على توفير كافة سبل الرعاية لذوي الهمم، والعمل على دعمهم وتقديم كافة الخدمات الممكنة لهم بالمجان.

وأضاف محافظ الإسكندرية في بيان اليوم، أن مديرية القوى العاملة بالمحافظة تحت إشراف محمد كمال وكيل المديرية، قامت بتعيين 5409 شباب، منهم 153 «قادرون باختلاف»، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري.

إتاحة أكبر قدر من فرص العمل لجميع الفئات

وتم التعيين من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل»، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 10388 راغب عمل منهم 258 من قادرون باختلاف، فضلاً عن توفير 135 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير سبل العيش للمواطنين ورعاية ذوي الهمم، وتوفير كافة سبل الدعم لهم، والعمل على دمجهم بشكل فعّال ومؤثر في المجتمع المصري وعدم التمييز بينهم وبين أي شخص آخر.