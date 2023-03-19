آخر صور للفنان عبد الوهاب خليل قبل رحيله.. اشتهر بـ«لن أعيش في جلباب أبي»

حصلت «الوطن» على آخر صور للفنان الراحل عبد الوهاب خليل الذي اشتهر بدوره في مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي»، والذي يوافق اليوم الأحد 19 مارس، الذكرى الثانية لوفاته، إذ رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2021.

صور الفنان الراحل عبد الوهاب خليل مع حفيدتيه «زينة وسولاف»

وحسبما ذكر الإعلامي شريف عبد الوهاب خليل، نجل الفنان الراحل عبد الوهاب خليل، لـ«الوطن»، فإن هذه الصور التقطها لوالده وابنتيه «زينة وسولاف» اللذان حرصا على التقاط بعض الصور التذكارية مع جدهما، لأنهما كانا يعشقانه، وهو الآخر كان يعشقهما، لافتاً إلى أن هذه الصور تم التقاطها قبل وفاة والده بفترة، وهي آخر صور تم التقاطها له.

الأيام الأخيرة في حياة «خليل»

وروى «خليل»، الأيام الأخيرة في حياة والده قائلاً: «كانت صعبة عليه، وكان بيحب يقرأ قرآن، وكان فيه شباك جنب السرير بتاعه ويحب يرفع ايديه للسما دايماً، ويسرح كأنه بيكلم ربنا سبحانه وتعالى، ويناجيه بس من غير كلام، الله يرحمه كان طيب جداً وكان نعم الصديق قبل ما يكون أب».

نجله: آخر أيامه كان حاسس إنه هيفارقنا

وأضاف «خليل»: «كان دايماً بيقلق عليّ، ويطمن، ويكلمني، وآخر أيامه كان حاسس إنه هيفارقنا وكان يتصل بيا الفجر في بعض الأحيان من غير ما يطلب أي حاجة لمجرد إنه يسمع صوتي، وفعلاً مفتقده لأنه كان سند بجد، وكان كريم، وكان بيحس بيا إني متضايق أو مهموم حتى لو بضحك، وربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته».

من هو عبد الوهاب خليل؟

جدير بالذكر، أن الفنان الراحل عبد الوهاب خليل، وُلد في 12 مايو عام 1940، بمدينة بيلا، بمحافظة كفر الشيخ، وتوفي في مثل هذ اليوم 19 مارس 2021، عن عُمر ناهز الـ81 عاماً، بعد صراع مع المرض، تاركاً إرثاً من الأعمال الفنية الخالدة التي بلغ رصيدها أكثر من 170 عملاً فنياً ما بين سينما ومسرح وتلفزيون.