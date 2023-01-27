«التنسيق الحضاري» لـ رانيا هاشم على قناة الحياة: ضوابط لترميم الأعمال الفنية في الميادين

قال المهندس محمد أبوسعدة رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري، إن الفراغات العامة في المدينة تعكس جمالياتها وحضارتها، وفي فترة من الفترات كان هناك بعض الأعمال النحتية في الفراغات العامة لم تكن تمثل قيمة مصر الحضارية في مجال النحت، إذ تعتبر مصر من البلدان الرائدة في مجال النحت.

أسس ومعايير للتعامل مع الفراغات العامة

وأضاف «أبوسعدة»، خلال لقاء ببرنامج «بصراحة»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية رانيا هاشم، أنه جرى وضع أسس ومعايير للتعامل مع الفراغات العامة والساحات والميادين، ووضع ضوابط لترميم الأعمال الفنية، بعد ملاحظة وجود أعمال فنية التي تشكل قيمة لفنانين كبار يجب عند صونها والحفاظ عليها أن تخضع لضوابط علمية وفنية.

وواصل: «بالنسبة لتجميل الفراغات العامة من خلال أعمال فنية يجب اختيارها من خلال لجان ومتخصصين، وذلك من خلال طرح مسابقة، ونحرص على مشاركة شباب المدن في أعمال التطوير الحضاري».

أعمال فنية في المحافظات

وتابع: «توجد أعمال فنية لها قيمتها ليس فقط القاهرة، ولكن في الجيزة والإسكندرية وغيرها من المحافظات، بها أعمال فنية نحتية يجب عندما يجري صونها والحفاظ عليها التعامل مع خبراء ومتخصصين في الخامات وأسلوب الترميم وعدم تغيير ملامحها نظرا لأنها ملكية فكرية».