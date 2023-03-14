مؤلف «بالطو»: تعليقاتي الكوميدية على بعض الأعمال الفنية لم تُغضِب أحدا

يعد مسلسل بالطو، الذي انتهى عرضه على منصة watch it الأربعاء الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا وتصدر قائمة محركات البحث في مصر وعدد من الدول العربية، أول تجربة درامية يخوضها المؤلف أحمد عاطف فياض، والذي اشتهر بكتابة اسكتشات كوميدية على السوشيال ميديا، من خلال الاستعانة بمشاهد من أعمال فنية.

ووصف أحمد عاطف، تعليقاته الكوميدية على مشاهد من بعض الأعمال الفنية، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه عندما دخل مجال الفن، وكتابة أول أعماله «بالطو» التمس الأعذار لصناع هذه الأعمال «بصراحة أنا بقيت بدعي ليهم»، متابعًا: هناك أمورًا كثيرة، اكتشفت أنها خارجة عن إرادتهم.

مؤلف بالطو: عذرت صناع الفن عندما التحقت بالمجال

وأشار أحمد عاطف، إلى أن ما كان يفعله على السوشيال ميديا، لم يكن يغضب أيا من الفنانين، بل على العكس هناك الكثير منهم كان يتفاعل معه ويضحك على هذه المشاهد، خصوصًا وأن الأمر لا يتعلق بانتقادات للممثل، أو توجيه أي إهانة لأحد «كنت بتكلم عن منطقية المشاهد في سياق العمل بشكل كوميدي دون تجريح».

تحليل كوميدي

واستطرد قائلًا: التحليل بالطريقة دي بيكون دمه خفيف، دون أي تجريح، وأنا لو لقيت حد يعمل كده في عمل بقدمه هكون مبسوط، وأنا شخصيًا ممكن أعمل كده في شغلي وأضحك وأهزر.