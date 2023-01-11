أحمد شاكر: أحمد زكي أفضل من جسد السيرة الذاتية في الأعمال الفنية

كشف الفنان أحمد شاكر، عن تجسيد شخصية الراحل فريد الإطرش في مسلسل «أسمهان»، قائلا: «كان العمل معمول بأكثر حاجة بتلمس قلوب الناس، وهو الصدق في التمثيل، ولما الناس تصدقني في العمل هيفضل في وجدانهم، والزعيم عادل إمام قالي: أنت عملت دوره إزاي، وهو كان مبسوط من عملي وأعجب به»، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الفنان أحمد زكي أفضل من جسد السيرة الذاتية في الأعمال الفنية.

أحمد شاكر يتحدث عن شخصية فريد الأطرش

وأضاف «شاكر» خلال حواره مع الإعلامي عمرو خليل، عبر برنامجه «من مصر»، المذاع على قناة «CBC»: «جسدت شخصية فريد الأطرش 30 حلقة بالمسلسل، وكنت بشوف فريد إنسان طيب ودمه خفيف وانطباعي عنى تمام، وهو شخصية مركبة وجميل جدا واحساس بالوحدة وعنده حلم وعشق للغناء فى جميع ألوانه وتميز فى الحزن».

وتابع أحمد شاكر :«فريد رغم إن الأغاني فيها حزن، لكن كان فيه تفاؤل، والناس حافظة طريقة كلامه، ودخلت فى تحدى ولقيته صاحب حلم جه من سوريا وكان في وقت أساتذة في الغناء عبد الحليم وأم كلثوم وعبدالوهاب، ولكن كان عنده روح وتحدي».

شاكر: فريد الأطرش ترك الغناء عامين بسبب أسمهان

وأوضح: «بعد وفاة اسمهان انفصل فريد الأطرش عامين عن الغناء وبعد كده بدأ مشواره لوحده، وهو إنسان حالم إلى فنان قوي وهرم يعني».