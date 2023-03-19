عضو بـ«النواب» يطالب بتفعيل الشباك الواحد لدعم قطاع الصناعة

أعلن النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الموافقة على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخص لها، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي.

المصانع غير المرخصة

وطالب النائب محمد إسماعيل، بتبسيط الإجراءات على المصانع غير المرخصة وتفعيل الشباك الواحد والحوافز بما يدعم قطاع الصناعة، مضيفا: «تحقيق هذه المستهدفات ضرورة لتحقيق الهدف المرجو من مشروع القانون».

وقال إسماعيل: «وزارة التجارة والصناعة تعلم المشكلات التي تواجه هذا القطاع، ولا بد من اتخاذ إجراءات لمواجهة العراقيل التي تواجه هذا القطاع».

وأشار إلى أن شراكة القطاع الخاص في مجال الصناعة تخفف العجز عن الموازنة العامة للدولة، وتحقق الثمار المرجوة والأهداف التي نسعى لها.

واستطرد: «المصانع تستفيد من المشروعات التي تقيمها الدولة من طرق وبنية تحتية ودخولها في الاقتصاد الرسمي يحقق عدة مزايا؛ منها زيادة الحصيلة الضريبية والناتج المحلي الإجمالي، ويخفض عجز الموازنة وتحقيق سياسة الدولة في توطين الصناعة الوطنية».

ويهدف مشروع القانون إلى فتح الباب أمام المنشآت الصناعية غير المرخصة بمختلف أنواعها لتوفيق أوضاعها لتدارك الفراغ التشريعي الذي حدث بعد انتهاء العمل بالمادة الثالثة من القانون رقم 15 لسنة 2017، بإصدار قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية؛ لما يمثله توفيق أوضاع هذه المنشآت من أهمية في زيادة قوة العمل الرسمية، فضلاً عن كونها تشكل إضافة للاقتصاد الوطني ما يساعد في دعم مخططات التنمية الصناعية وتعميق الصناعية المحلية.