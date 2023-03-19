محافظ أسيوط ونائب رئيس جامعة الأزهر يفتتحان حاضنة الأعمال «رواق»

افتتح اللواء عصام سعد محافظ أسيوط يرافقه الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، والدكتور محمد جلال مدير مكتب الابتكار وريادة الأعمال والحاضنات التكنولوجية بالجامعة، حاضنة الأعمال التكنولوجية "رواق" أسيوط، بمقر مركز المنتجات الزراعية وبحوثها، والتي تعد هي الأولى بأسيوط والثانية على مستوى الوجه القبلي والثالثة على مستوى جامعة الأزهر، ضمن البرنامج القومي للحاضنات "انطلاق"، والذي تديره أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تحت رعاية الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور محمود صديق نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا.

الحاضنة التكنولوجية

وعقب الافتتاح تفقد المحافظ ومرافقوه اقسام الحاضنة التكنولوجية "رواق" والتقى بالطلاب والطالبات من اعضاء الحاضنة والاساتذة المشرفين عليهم واستمع منهم لاهم المشروعات والأفكار التى يجرى دراستها وتنفيذها بالحاضنة ثم ردد المحافظ ومرافقوه اللسام الوطنى لجمهورية مصر العربية تعميقا لقيم الولاء والانتماء.

جامعة الأزهر

وأشاد محافظ أسيوط – خلال كلمته - بالتقدم والتطور بأقسام وكليات ومراكز فرع جامعة الازهر بأسيوط مؤكداً فخره بتواجده فى تلك الجامعة العريقة التى تجمع بين علوم الدين والدنيا ، موجها رسالة شكر وتقدير للقائمين على الجامعة وفرعها للوجه القبلى وكافة الاساتذة والطلاب بالحاضنة التكنولوجية " رواق " لمجهودهم ومبادراتهم وافكارهم البيئية المتميزة التى ستلقى قبولا كبيرا لتنفيذها على ارض الواقع داعيا الجميع للمشاركة فى المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية والتى اطلقتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارة البيئة والتنمية المحلية وتستهدف اتاحة الفرصة امام الشباب والجمعيات الاهلية والمراكز البحثية وكافة الفئات للمشاركة بمشروعات بيئية ذكية ومبادرات تنموية لخدمة وتنمية المجدتمع .

دعم أصحاب الأفكار

وأكد الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، أن الحاضنات تهدف إلى دعم أصحاب الأفكار ورواد الأعمال والمبتكرين من الطلاب والخريجين وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة فى مجالات الزراعة والغذاء والمياه والطاقة والتكنولوجيا الخضراء والتحديات المناخية، من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ماديا وفنيا، وخروجها للنور لنفع البشرية ،وتعد جامعة الأزهر واحدة الجامعات الرائدة فى مجال حاضنات الأعمال التكنولوجيا بشكل متميز، حيث حصلت المشروعات المقدمة من الجامعة على النصيب الأكبر من التمويل المقدم من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، متقدمة على جميع جامعات مصر لافتا الى ان حاضنات الأعمال التكنولوجيا هى تفكير جيد خارج الصندوق ودعم كبير للشباب من الطلاب والخريجين؛ من أجل توفير فرص عمل مناسبة لسوق العمل؛ لتحقيق رؤية مصر 2030.

حضر الافتتاح الدكتور جمال تاج عبد الجابر رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية، والدكتور مصطفى شتات عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفى الجامعي بأسيوط، و الدكتورة إيمان مصطفى وكيلة كلية التجارة بنات والدكتور محروس علي الأستاذ بكلية الهندسة بقنا، والدكتور أحمد يوسف مهدي مدير مركز المنتجات الزراعية وبحوثها والأستاذ الدكتور وليد صابر والدكتورة إسلام سمير أعضاء المكتب الفني لنائب رئيس الجامعة للوجه القبلي، وجمال الجاحر الأمين العام لجامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية وإيهاب عبدالحميد رئيس مجلس إدارة صندوق المشروعات الصغيرة بأسيوط وجميع عمداء ووكلاء كليات فرع أسيوط ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة وعدد من الطلاب والطالبات بفرع أسيوط.