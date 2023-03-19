سكرتير عام أسيوط يشهد احتفالية اللجنة النقابية للعاملين ويكرم الأم المثالية

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على أهمية تكريم الأمهات المثاليات كل عام وفي مختلف المناسبات تقديرًا لجهودهن ودورهن في تربيةأبنائهن ومواجهة الصعاب وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية لإعلاء القيم الإنسانية وترسيخ معنى الأسرة وقدرتها على الحفاظ على تماسكها وترابطها وتعزيز القيم الإيجابية والقدرة على مواجهة التحديات والحفاظ على كيان الأسر.

الأم المثالية والموظف المثالي

من جانبه، كرم اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة الأم المثالية والموظف المثالي على مستوى الديوان العام والوحدات المحلية وذلك في الاحتفالية التي نظمتها اللجنة النقابية للعاملين بالمحافظة بمقر نادي العاملين بالمحافظة وبحضور أحمد مدكور رئيس اللجنة النقابية وأسامة محمد كامل رئيس صندوق الزمالة بالمحافظة وعبداللطيف فضالة رئيس حي شرق ولفيف من رؤساء المراكز والأحياء والعاملين بالديوان العام والوحدات المحلية للمراكز والأحياء وتم خلال الاحتفالية تقديم شهادات التقدير للأمهات المثاليات وسط تواجد كبير من من أسرهن وأبنائهن وتكريم الموظف المثالي على مستوى الوحدات المحلية.

الأمهات المثاليات

وفي كلمته نقل سكرتير عام المحافظة تهنئة وتقدير اللواء عصام سعد محافظ أسيوط للأمهات المثاليات الفائزات بمسابقة اللجنة النقابية للعاملني بالوحدات المحلية بالمحافظة باعتبارهن نموذجا مشرفًا لسيدات مصر العظيمات مؤكدًا أن تكريمهن يعد بمثابة تقدير وعرفان بالجميل بما قدمته لأسرهن وللمجتمع وضربن المثل للتضحية والعطاء وتدعيم الأسرة والحفاظ على كيانها بإعتبارها العنصر الأساسي في تكوين المجتمعات مشيرًا إلى جهود الدولة في الاهتمام بالمرأة وتمكينها ووضع استراتيجية للنهوض بها لما لها من دور هام في جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ونجاحها وتميزها في المناصب القيادية.