عاصي الحلاني يشعل أجواء استراليا بحفل ضخم بمشاركة نجله (فيديو)

أحيا الفنان اللبناني عاصي الحلاني، حفلاً غنائيا كبيرا في دولة استراليا، ضمن حفل الكروز الذي حضره عدد كبير من جمهوره بالجاليات العربية المقيمة في القارة البعيدة.

عاصي الحلاني يشدو بأغنياته الشهيرة

قدم النجم اللبناني خلال الحفل، نخبة من أجمل أغنياته القديمة والجديدة، وسط تفاعل كبير من محبيه الذين رددوا معه كلماتها، مثل «أني مارق مريت، بحبك وبغار، يا طير، ست الستات، ومالي صبر»، وتضمن الحفل مشاركة خاصة من نجله النجم الوليد الحلاني، إذ أشعلا الأجواء بالغناء سويًا.

يذكر أن عاصي الحلاني كان أحيا مؤخرا حفلا في دبي، ووجه رسالة للجمهور عبر حساباته في السوشيال ميديا، كاتبا: «دبي ليلة صيف وليلة من العمر مع الجمهور الرائع».

عاصي الحلاني يشدو رفقة نجله الوليد

واحتفل الفنان عاصي الحلاني، منذ أيام، بخطبة ابنته ماريتا على كميل أبي خليل رئيس قسم الإنتاج في أحد التطبيقات الموسيقية.

يذكر أن الفنان عاصي الحلاني، طرح نهاية العام الماضي أغنية أربعين خمسين مع الفنان عادل العراقي.