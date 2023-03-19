«نقل النواب» توصي بتشكيل لجنة لمعاينة الطريق الزراعي من أسيوط إلى قنا

ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، اليوم، عدد من موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من الأعضاء.

لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب

وبدأتها بمناقشه الطلب المقدم من النواب: مي مازن، إبراهيم خليفة أبو دوح، نشأت فؤاد عباس، بشأن سوء حالة الطريق الزراعي الواصل بين محافظة أسيوط ومحافظة قنا، مرورا بمراكز محافظة سوهاج.

وقالت النائبة مي مازن، إن الطريق يشهد زحمة وتكدس للمرور، وهناك العديد من المطبات الكثيرة، التي تؤدي إلى العديد من الحوادث.

وطالبت مقدمة طلب الإحاطة، بضرورة تشكيل لجنة للمعاينة على أرض الواقع للطريق.

وقال النائب علاء عابد، إنه منذ إنشاء الطريق الشرقي، والطريق الغربي، تم إهمال الطريق الزراعي، وتسأل رئيس لجنة النقل والمواصلات، هل سيتم استخدام الطريق الشرقي والغربي ويتم إهمال الطريق الزراعي، وهل المحاور التي تم إنشاؤها أدت الى إهمال الطريق الزراعي.

استراتيجية الهيئة العامة للطرق والكباري

وطالب النائب علاء عابد، باستراتيجية الهيئة العامة للطرق والكباري بشأن الطريق الزراعي الواصل بين محافظة أسيوط وقنا، مرورا بمراكز سوهاج، مطالبا بوضع حل جذري للطريق.

وقال المهندس محسن زهران، رئيس قطاع التنفيذ والمناطق بهيئة الطرق، إن الطريق الزراعي لا غنى عنه، وجار ازدواج الطريق من أسيوط المدينة إلى ديروط بمسافة 60 كيلو، حيث أنه تم ازدواج الطريق من المنيا إلى أسيوط.

وأكد رئيس قطاع التنفيذ والمناطق بهيئة الطرق، أنه تم رفع كفاءة الطريق أسيوط لصدفا، ومن صدفا لطما متوقف العمل لحين انتهاء حياة كريمة من إنهاء المرافق، وأيضا تم وقف العمل من «طما لطهطا» لحين انتهاء مشروع حياة كريمة من المرافق.

وأوصت لجنة لجنة النقل والمواصلات، بعمل زيارة لمحافظة سوهاج، لتفقد وعمل معاينة للطريق على أرض الواقع، وعقد اجتماع تنسيقي برئاسة النائب محمود الضبع وكيل اللجنة، والنائبة مي مازن، والنائب فؤاد نشأت، النائب أحمد عبد السلام قورة، بحضور التنفيذيين.