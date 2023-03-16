«هيئة الطرق» تكشف تفاصيل الكباري المنشأة في الصعيد: تكلفت ملايين

نفذت الدولة عددا مهما من الكباري في الصعيد، في إطار المشروع القومي للطرق، الذي اشتمل على تطوير طرق، وإنشاء أخرى جديدة، وتطوير كباري وإنشاء أخرى جديدة، بتكلفة تجاوزت ملايين الجنيهات، وفق تقرير رسمي من الهيئة العامة للطرق والكباري، وحصلت عليه «الوطن».

كوبري المراغة بتكلفة 198 مليون جنيه

اشتملت الكباري التي نفذتها الهيئة العامة للطرق والكباري في الصعيد، على كوبري المراغة بتكلفة 198 مليون جنيه، وكوبري مزلقان أبوتشت بتكلفة 195.26 مليون جنيه، وكوبري مزلقان أبوقرقاص بتكلفة 264.84 مليون جنيه، وكوبري مزلقان أبوشوشة بتكلفة 136.81 مليون جنيه.

وفق تقرير الهيئة العامة للطرق والكباري، اشتملت الكباري على كوبري مزلقان أعلى الرياح بمحافظة قنا، بتكلفة 128.91 مليون جنيه، وكوبري مزلقان المضيق بتكلفة 210 مليون جنيه، وكوبري مزلقان السيل بتكلفة 139 مليون جنيه.

كوبري مزلقان سكة حديد الفيوم/ الواسطى بتكلفة 106.81 مليون جنيه

أنشأت الهيئة أيضا، عدد من الكباري العلوية على كوبري أعلى مزلقان مغاغة قبلي بتكلفة 209.687 مليون جنيه، وكوبري الروافع قبلي بتكلفة 146.45 مليون جنيه، وكوبري مزلقان سكة حديد الفيوم / الواسطى بتكلفة 106.81 مليون جنيه، وكوبري أعلى مزلقان بني مزار بتكلفة 281.38 مليون جنيه.

وحدد التقرير، أهمية هذه المجموعة من الكباري على الصعيد، والتي تتمثل في إلغاء التقاطعات السطحية مع مزلقانات السكة الحديد وتحقيق السيولة المرورية، وإنهاء الاختناقات المرورية ومنع التكدس، أيضا الحد من وقوع الحوادث المرورية.

مشروعات الطرق والكباري التي اختزلت المسافات بين المحافظات

وفي سياق متصل، علق الدكتور عبدالله خضرة، أستاذ الطرق والنقل بكلية الهندسة بجامعة بني سويف، على مشروعات الطرق والكباري بالصعيد، قائلاً: «الاهتمام بتطوير صعيد مصر كان له نصيب الأسد من مشروعات الطرق والكباري التي اختزلت المسافات الهائلة بين محافظاته»، موضحاً أنه تم إنشاء 34 محوراً عرضياً متكاملًا، يربط بين شبكة الطرق شرق وغرب النيل، وليس مجرد كوبرى على النيل فقط، منها 22 محورا في صعيد مصر ليصبح إجمالي المحاور في الصعيد 36 محور.

وأضاف الدكتور عبدالله خضرة لـ«الوطن»، أن المشروع القومى لرصف الطرق المحلية داخل المحافظات اشتمل على رفع كفاءة 25000 كم بتكلفة 35.4 مليار جنيه منها 7500 كم في الصعيد، حيث تبلغ التكلفة 10.6 مليار جنيه، وأيضاً طرق مبادرة حياة كريمة، والتي تهدف إلى رفع كفاءة الطرق التي تخدم المراكز والقرى المدرجة بالمبادرة.