«برج العرب التكنولوجية» تنظم مبادرة «هي تستطيع» لمناهضة العنف ضد المرأة

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة برج العرب التكنولوجية «وحدة مناهضة العنف ضد المرأة»، اليوم، مبادرة بعنوان هي تستطيع؛ لتكون أولى فعاليتها ندوة بعنوان قضايا العنف ضد المرأة والعنف الإلكتروني.

وجاء ذلك ضمن احتفالات الجامعة بيوم المرأة العالمي وعيد الأم؛ إذ تعد المرأة المصرية هي المجتمع؛ فهي الأم والأخت والزوجة والابنة، وهي مثال للصبر والقوة والطموح.

ويأتي ذلك استكمالا لجهود الدولة في إبراز دور المرأة وترسيخ دورها الفعال في بناء الوطن.

افتتاح الندوة بالسلام الجمهوري

وافتتحت الندوة بالسلام الجمهوري وبعض من تلاوة آيات القران الكريم ومن ثَم كلمة الدكتور إبراهيم الفحام عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، الذي استعرض فيها دور التكنولوجيا وأثرها السلبي في العنف والاستخدامات الضارة، ولا بد من استخدام التكنولوجيا في مسارها السليم نحو التقدم والاستخدام الأمثل لها وقام بتهنئة المرأة في عيدها العالمي والأم المصرية.

واستكمل الدكتور محمد مرسي الجوهري، رئيس الجامعة، في كلمته عن المرأة: «الحضور الكريم يشرفني أن أرحب بكم جميعا لتلبيتكم الدعوة الموجهة إليكم لحضور هذه الندوة بعنوان هي تستطيع لمناقشة وعرض الأمور التي تتعرض لها المرأة، فإن المرأة هي الأم والأخت والزوجة وعماد المجتمع ككل وهي التي قدمت نهضة الأمم منذ بداية الخلق وأصبح لها مكتسبات أكبر من أي عهد سبق في الجمهورية الجديدة وأصبحت قادرة على تولي أعلى المناصب وذات قدرة على إدارة الوقت وإنجاز المهام في الوقت المطلوب.

دعم المرأة والحفاظ على حقوقها

وأوضحت أن الدولة حريصة على دعم المرأة والحفاظ على حقوقها، ولذا قررنا إطلاق مبادرة هي تستطيع، أولى فعاليات وحدة العنف ضد المرأة تزامنا مع شهر المرأة.