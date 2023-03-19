أكد المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن ‎موعد امتحانات الترم الثاني 2023 بالجامعات كما هو دون تغيير أو تأجيل، وفقًا للخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات، والتي من المقرر أن تكون خلال شهري يونيو ويوليو، وفقًا للوائح الكليات، سواء المؤسسات التعليمية الحكومية أو الخاصة أو الأهلية أو المعاهد بجميع المحافظات، مع التشديد على تطبيق الإجراءات والقواعد والضوابط المعمول بها في هذا الشأن وفقاً لقانون تنظيم الجامعات الحكومية.

‎موعد امتحانات الترم الثاني 2023 بالجامعات

قال الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، لـ«الوطن»، إن ‎موعد امتحانات الترم الثاني 2023 بالجامعات خلال شهري يونويو ويوليو المقبلين، وفقًا لقرارات الأعلى للجامعات ووزير التعليم العالي، لافتًا إلى أن الجامعات ملتزمة بما يقره المجلس، فيما يتعلق بخريطة بداية وانتهاء العام الجامعي الجاري.

ولفت إلى أن الجامعة انتهت من إعلان مواعيد العمل خلال شهر رمضان المقرر أن يبدأ الخميس المقبل، على أن تكون من الساعة 9 صباحًا حتى الـ2 مساء، مع ضرورة الالتزام بكل الضوابط المنصوص عليها في قانون تنظيم الجامعات، والتي تتعلق بالعمل والمحاضرات والامتحانات.

امتحانات الجامعات 2023

وفي السياق ذاته، أكد الدكتور صديق عبدالسلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية وأمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة السابق، أن الدراسة منتظمة العام الجامعي الجاري بمختلف الكليات دون رصد أي مشكلات، لافتًا إلى أن موعد امتحانات الترم الثاني 2023 بالجامعات، ستكون وفقًا للخريطة الزمينة التي أعلنها وزير التعليم العالي خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين.

وفي السياق ذاته، أعلنت جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني، رئيس الجامعة، اليوم، مواعيد العمل بمختلف القطاعات خلال شهر رمضان 2023، التي من المقرر أن تكون من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 2 مساء، مع عدم السماح بأي مأموريات أو أذونات خلال هذا الشهر.