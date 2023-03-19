السعودية تدعو لتحري هلال رمضان 1444 هـ

أعلنت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية، اليوم الأحد 27 شعبان عن 1444 هـ، تحري هلال رمضان 1444 هـ بحسب إعلان أم القرى.

موعد تحري هلال رمضان 1444

ودعت المحكمة العليا بالسعودية، جميع المسلمين في كل الأماكن لتحري هلال رمضان 1444 هـ مساء الثلاثاء المقبل، الذي سيوافق 29 شعبان 1444 هـ وجاء هذا في بيان لوكالة الأنباء السعودية (واس).

بيان السعودية حول هلال رمضان 1444 هـ

وأصدرت السعودية بيانا قالت فيه: «الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنظرًا لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم (167 / هـ) وتاريخ 1 / 8 / 1444هـ أن يوم الثلاثاء 1 / 8 / 1444هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 21 / 2 / 2023م، هو غرة شهر شعبان لعام 1444هـ فإن المحكمة العليا ترغب إلى عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة تحرّي رؤية هلال شهر رمضان مساء يوم الثلاثاء 29 / 8 / 1444هـ ـ حسب تقويم أم القرى ـ الموافق 21 / 3 / 2023م».

المحكمة تطالب من يرى هلال رمضان 1444 تسجيل شهادته

ورجت المحكمة أي شخص يرى الهلال بالعين المجردة أو من خلال المناظير إبلاغ أقرب محكمة إليه وتسجيل الشهادة فيها أو عن طريق الاتصال بأقرب مركز للمساعدة في الوصول إلى أقرب محكمة، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين».