الحسابات الفلكية تكشف موعد هلال شهر رمضان 2023

كشفت الحسابات الفلكية عن أن هلال شهر رمضان سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 24 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي يوم الثلاثاء 29 من شعبان 1444هـ الموافق 21/3/2023م، وهو يوم الرؤية.

هلال شهر رمضان سيظهر بعد غروب شمس يوم الرؤية

وسيلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الرؤية في مدينة القاهرة وكذلك في أغلب العواصم والمدن العربية والإسلامية.

وأوضحت الحسابات الفلكية الحديثة أنه سيغرب القمر في طور الهلال القديم قبل غروب الشمس في مكة المكرمة بـ9 دقائق، وفي القاهرة بـ10 دقائق، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين 8 لـ 11 دقيقة.

موعد أول أيام رمضان

وبذلك يكون يوم الأربعاء 22/3/2023م هو المتمم لشهـر شعبان 1444هـ، فيما سيكون غرة شهر رمضان المعظم 1444هـ فلكياً يوم الخميس 23/3/2023، وسيكون عيد الفطر المبارك يوم الجمعة 21 أبريل 2023 وصلاته عند الساعة 5:47 صباحا في القاهرة.