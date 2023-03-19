موعد استطلاع هلال رمضان 1444.. «الإفتاء» تعلن أول أيام شهر الصيام

موعد استطلاع هلال رمضان 1444 حددته دار الإفتاء المصرية إذ من المقرر أن تقوم الدار باستطلاع الهلال يوم الثلاثاء المقبل 29 من شعبان الموافق 21 مارس 2023.

موعد استطلاع هلال رمضان 1444

وبخصوص موعد استطلاع هلال رمضان 1444 فمن المقرر أن تقوم دار الإفتاء المصرية بإعلان موعد أول أيام شهر رمضان المبارك بعد صلاة المغرب يوم الثلاثاء المقبل، في بيان يلقيه الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية ويتم بثه عبر التليفزيون المصري، وهو ما اعتاد عليه الشعب المصري في مثل هذه المناسبة.

موعد شهر رمضان 2023

وأعلنت دار الإفتاء المصرية موعد استطلاع هلال رمضان 1444 حيث أوضحت عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» في بيان مقتضب جاء فيه: «بإذن الله تعالى نستطلع هلال شهر رمضان المبارك يوم الثلاثاء 29 شعبان 1444هـ الموافق 21-3-2023».

وبالإضافة إلى موضوع موعد استطلاع هلال رمضان 1444 فقد ذهبت الحسابات الفلكية، إلى أنّ أول أيام الصيام يوم الخميس المقبل الموافق 23 مارس 2023 الجاري، وأن هلال شهر رمضان يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة والدقيقة 24 مساءً بتوقيت القاهرة المحلي، يوم الثلاثاء 29 من شعبان 1444هـ الموافق 21 مارس «يوم لرؤية»، لكن يظل الإعلان الرسمي والنهائي بعد الرؤية الشرعية للهلال في مصر التي ستعلنها دار الإفتاء المصرية مساء الثلاثاء المقبل.