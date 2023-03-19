وزير التعليم: «أولمبياد مدارس مصر» تعزز القيم الاجتماعية لدى الطلاب

شهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء عبد المجيد صقر، اليوم، فعاليات نهائي مسابقة أولمبياد مدارس مصر، تحت شعار «مع بعض نكبر» باستاد منتخب السويس في محافظة السويس، بالتعاون مع قنوات مدرستنا إذ تأتي هذه المسابقة ضمن مبادرات وزارة التربية والتعليم لإحياء النشاط الطلابي، واكتشاف المواهب في المدارس.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، والدكتورة شرين حمدي مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف على الإدارة المركزية لشؤون مكتب الوزير، والدكتورة إيمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية.

مسابقات أولمبياد مدارس مصر

وأكد الدكتور رضا حجازي في مداخلة خلال الفعاليات، أن مسابقات أولمبياد مدارس مصر حققت نقلة نوعية في التعليم بمصر، مشيرا إلى أن هذه المسابقات تظهر ميزة كل طالب وتشكل شخصيته وتنمية مهاراته، بالإضافة إلى تنمية وتعزيز القيم الاجتماعية لديه.

وأضاف أن هدف ورسالة الوزارة للمنظومة التعليمية تحققت بهؤلاء الطلاب، مشيرا إلى أننا اليوم نجني ثمارها بعودة المدرسة لدورها الأساسي وتطبيق الطلاب للأنشطة المختلفة سواء الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية، فضلا عن تنمية المهارات وابتكار الطلاب وهو ما يدفع تجاه تحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وشهد الوزير خلال الفعاليات مسابقة المشروعات التنموية؛ إذ جرى عرض فيديو ملخص عن المشروعات المختلفة التي شاركت في المسابقة.

ودارت المباراة النهائية بين فريق مدرسة السويس الثانوية الجديدة بنات ومشروعها هو طبيعتك تميزك للتوعية ضد التنمر في مدارس السويس، في مواجهة فريق مدرسة مصطفى مشرفة الإعدادية بنين ومشروعها بعنوان «ملاعبنا».

وضمت لجنة تحكيم المباراة النهائية المهندسة أمل مبدي رئيس قطاع تنمية الموارد بمؤسسة مصر الخير ورئيس الاتحاد المصري والعربي للإعاقات الذهنية ومؤسس فكرة قادرون باختلاف، والدكتور محمد العقبي مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وأستاذ علم الاجتماع بجامعة حلوان أمين عام مؤسسة صناع الخير وأمين عام مؤسسة فاهم للدعم النفسي، ومحسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام.

وشرح كل طالب من الطلاب مشروعه، وما يقدمه مشروعهم لاستفادة طلاب المدارس منه، إذ أكدت طالبات مدرسة الثانوية بنات ومشروعهن ضد التنمر بأنهن قررن أن يتخذن خطوة إيجابية ويبدأن من المدارس التي تخرج أجيالا جديدة، وذلك لضمان إنشاء جيل سوي وقادر على مواجهة التنمر والسخرية، وتعزيز قيم تجمل بالأخلاق مثل التعاون والصداقة وقيم أخرى.

وبالنسبة لفريق طلاب مدرسة مصطفى مشرفة ومشروعهم «ملاعبنا»، استعرضوا الهدف من المشروع، إذ أكدوا أن فكرة مشروعهم جاءت من خلال تطوير مدرستهم واستغلال المساحات في المدرسة لممارسة الأنشطة الرياضية بعد الانتهاء من اليوم الدراسي وفي فترة الإجازة مع البدء التجريبي في أحد المدارس خلال شهر رمضان بدورة رمضانية.

وناقشت لجنة التحكيم، الفريقين ووجهت لهم عددا من الأسئلة بشأن مشروعاتهم، وأعلنت لجنة التحكيم أنها ستكون الراعي الرسمي لتنفيذ هذين المشروعين.

كما أفاد أمين عام مؤسسة صناع الخير بأنه يقوم بدراسة المشروعات المقدمة من الطلاب، التي يتكون يبلغ عددها 16 مشروعا باختيار أحد هذه المشاريع وتمويله بمبلغ 100 ألف جنيه.

وأعلنت مؤسسة فاهم، دعم مبادرة مدرسة السويس الثانوية الجديدة بنات «طبيعتك تميزك» للتوعية ضد التنمر، وتوفير متخصصين فى علم النفس لتقديم الدعم النفسي.

وقامت لجنة التحكيم بإعلان النتيجة بفوز المشروعين معا.

وعقب الوزير على مشروع مدرسة مصطفى مشرفة ومشروعهم عن «ملاعبنا» بأن الوزارة ستدعم هذا المشروع، وبالنسبة لمشروع مدرسة السويس الثانوية الجديدة بنات، أكد الوزير تبني هذه المبادرة، ووضع خطة لتنفيذها بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة.

تجهيز مدرسة داخل كل حي

كما أعلن محافظ السويس تجهيز مدرسة داخل كل حي من أحياء المحافظة بملاعب متعددة لجميع الالعاب، على أن يكون جزءا من عائد هذه المدارس لصيانة وتجهيز ملاعب لمدارس أخرى.

كما تضمنت الاحتفالية تقديم فيديو لمسابقة الرياضة الترفيهية وتم إعلان النتيجة بفوز فريق مدرسة السويس الثانوية الجديدة بنات وحصوله على الدرجات النهائية فى المسابقة.

كما شهد الوزير والمحافظ مسابقة المعارف العامة بين مدرسة السويس الثانوية الجديدة بنات في مواجهة مدرسة نبوية موسى الإعدادية، واشتملت الأسئلة على الثقافة العامة، بالإضافة إلى أسئلة عن الوعي وفاز بهذه المسابقة فريق مدرسة نبوية موسى الإعدادية المشتركة.

وأعرب الدكتور رضا حجازي عن سعادته وفخره بهؤلاء الطلاب، وأثنى على مشروعاتهم، مقدما الشكر لهم ولأولياء الأمور والمعلمين وكل من شارك في فعاليات أولمبياد مدارس مصر.