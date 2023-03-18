السويس تستعد لنهائي أولمبياد مدارس مصر بمشاركة وزير التعليم غدا «صور»

استعدات محافظة السويس لإقامة الحفل الختامى لمهرجان أولمبياد مدارس مصر المقرر إقامته غداً الأحد 19 مارس بمقر نادي منتخب السويس، حيث تقام الألمبياد للمرة الأولى بمشاركة الدكتور رضا حجازى وزير التربية والعليم واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس وقيادات وزارة التعليم ومحافظة السويس.

وتم وضع اللمسات النهائية للمسرح الذي سيقام عليه الاحتفال النهائي، المطل على خليج السويس،وستقام أنشطة الألمبياد فى مجالات الثقافة والرياضة والمواهب

وكيل التعليم بالسويس: التصفية بين 3 مدارس

قال ياسر عمارة وكيل وزارة التربية والتعليم فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «أنا بأعتبرأولمبياد مدارس مصر هذا الحدث حدث تاريخي يحدث على أرض السويس، وفقاً لتوجه الدولة بتنمية المواهب بجانب الدراسة وكذلك تعليمات وزير التعليم، فبدأنا تفعيل اليوم الرياضي في المدارس، وكان نتاج هذا التطبيق، اكتشاف الموهوبين، للمشاركة في أولمبياد مدارس مصر».

ويوضح عمارة أن تجربة أولمبياد مدارس مصر، يديرها المشرفون على قناة مدرستنا، حيث تم انتخاب 16 مدرسة على مستوى محافظة السويس، بعدد 320 طالبا وطالبة متميزين في جميع المجالات، الثقافي والرياضي وريادة المشروعات وكان هناك شروط لاختيار الطلاب، بأن يكونوا متفوقين دراسيًا ورياضيًا والذين حققوا مراكز على مستوى الجمهورية.

الأولمبياد حقق نجاحا كبيرا

وحقق الأولمبياد إقبالاً كبيراً، من المشاركين من الطلبة ومتابعة أولياء الأمور في محافظة السويس ، حيث بدأت بمجوعة من ورش العمل من الشخصيات العامة في الثقافة والرياضة والفكر الريادي للأعمال، والأسبوع الثاني بدأ ماراثون المجلات الثلاثة الثقافة والرياضة وريادة المشروعات.

ونتج عدة مبادرات عن أولمبياد مدارس مصر، منها التاريخ كما يجب أن يحكى، تاريخ السويس ومصر، ملاعبنا، وتبنى التنفيذ اللواء عبد المجيد صقرمحافظ السويس بإقامة دورة رمضانية لجميع ملاعب المدارس، طلبوا برعاية نفسية لطلاب الثانوية العامة، والتصفية بين ثلاث مدارس في مقدمتها الثانوية الجديدة ومدرسة نبوية موسى ومدرسة مصطفى مشرفة.

وتحصل المدرسة الأولى على 100 ألف جنيه وكل طالب نصف جنيه ذهب، والمركز الثاني 50 ألف جنيه وكل طالب ربع جنيه ذهب.