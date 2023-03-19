«التعليم» تعلن شروط وضوابط تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين 2023

وجَّهت المديريات التعليمية، خطاباً للإدارات التعليمية بشأن ضوابط وشروط تغيير المسمى الوظيفي لشاغلي وظائف المعلمين للعام الدراسي 2022-2023، ضوابط نقل شاغلي وظائف المعلمين إلى التخصصات والمواد الأخرى والوظائف والمراحل التعليمية المختلفة.

شروط تغيير المسمى الوظيفي للمعلمين

وأوضحت المديريات التعليمية، ضوابط استلام طلبات تغيير المسمى الوظيفي لشاغلي وظائف المعلمين للعام الدراسي 2022-2023 وهي كالتالي:-

- الالتزام بأحكام القرار الوزاري (41) بتاريخ 20-2-2020م .

- الحصول على مؤهل عالٍ من كليات التربية أو مؤهل عالٍ، بالإضافة إلى شهادة أو إجازة تأهيل تربوي.

- أن يناسب المؤهل الدراسي مع التخصص والمرحلة الدراسية التي يرغب في الانتقال إلي الحصول على تقدير كفاية بمرتبة كفء خلال العامين الأخيرين.

- الالتزام بموافقة صريحة من التوجيه العام بالمديرية للمادة الدراسية أو المرحلة التي يرغب الانتقال إليها .

محتويات ملف النقل

- غلاف خارجي يحتوي على البيانات الأساسية.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- استمارة النقل كاملة التوقيعات والموافقات والأختام.

- صورة طبق الأصل من المؤهل الدراسي التربوي أو المؤهل التربوي.

- صورة طبق الأصل من قرار التسكين على الكادر.

- صحيفة أحوال ورقية معتمدة وأخرى اليكترونية معتمدة.

- صورة طبق الأصل من آخر تقريرين على أن تكون الدرجة كفء نسخة إليكترونية من ملف التقديم.

- إفادة بالعمل بالمرحلة المراد التغيير إليها.

- تسلم الطلبات نسخة ورقية معتمدة وأخرى إليكترونية (CD) إلى تنسيق وظائف التعليم العام بالإدارات التعليمية.