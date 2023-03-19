عمرو يوسف لـ منى زكي: إعلان «تحت الوصاية» رفع سقف التوقعات

هنأ الفنان عمرو يوسف عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، الفنانة منى زكي على مسلسلها الرمضاني «تحت الوصاية» المقرر عرضة رمضان 2023.

وكانت منى زكي، نشرت عبر إنستجرام البرومو الدعائي لمسلسل تحت الوصاية، الذي شهد العديد من المشاهد الدرامية، ليعلق عمرو يوسف علي البرومو قائلا: «مليون مبروك.. الإعلان رفع سقف التوقعات اللي كانت عالية أساسا، هتكسري الدنيا كالعادة إن شاء الله، وكل المبدعين ورا الكاميرا».

مسلسل تحت الوصاية

مسلسل تحت الوصاية تدور أحداثه حول أرملة تضطر اقتحام مجال الصيد لتوفر المعيشة لأبنائها، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين، أبرزهم دياب ونسرين أمين وعلي الطيب ورشدي الشامي وخالد كمال ومها نصار ومحمد عبد العظيم، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.