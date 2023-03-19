رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

عمرو يوسف لـ منى زكي: إعلان «تحت الوصاية» رفع سقف التوقعات

كتب:

ياسمين محمود
08:58 م | الأحد 19 مارس 2023
مني زكي

مني زكي

هنأ الفنان عمرو يوسف عبر موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، الفنانة منى زكي على مسلسلها الرمضاني «تحت الوصاية» المقرر عرضة رمضان 2023.

وكانت منى زكي، نشرت عبر إنستجرام البرومو الدعائي لمسلسل تحت الوصاية، الذي شهد العديد من المشاهد الدرامية، ليعلق عمرو يوسف علي البرومو قائلا: «مليون مبروك.. الإعلان رفع سقف التوقعات اللي كانت عالية أساسا، هتكسري الدنيا كالعادة إن شاء الله، وكل المبدعين ورا الكاميرا».

مسلسل تحت الوصاية

مسلسل تحت الوصاية تدور أحداثه حول أرملة تضطر اقتحام مجال الصيد لتوفر المعيشة لأبنائها، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين، أبرزهم دياب ونسرين أمين وعلي الطيب ورشدي الشامي وخالد كمال ومها نصار ومحمد عبد العظيم، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير.

اقرأ المزيد:

شخصيات نسائية مهمة قدمتها مني زكي بالمسلسلات.. اعرفها قبل عرض «تحت الوصاية»

هند صبري تدافع عن مني زكي: فنانة عظيمة.. والسوشيال ميديا وهم

موعد عرض مسلسل لعبة نيوتن الحلقة 7.. هل ترتدي مني زكي الحجاب؟

مني زكي: «مبسوطة بمسلسل لعبة نيوتن.. هيعجب المشاهدين»
بقلم ياسمين محمود