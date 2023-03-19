وفد إعلامي فرنسي يزور قناة القاهرة الإخبارية ويشيد بأدائها

زار وفد إعلامي فرنسي، اليوم، قناة «القاهرة الإخبارية»، ووصفها أعضاء الوفد بالصرح العملاق الذي ينافس بقوة منذ لحظة انطلاقها، كما أشادوا بالتغطية الحيّة للأحداث والفعاليات لحظة وقوعها في جميع أنحاء العالم، من خلال شبكة إعلاميين ومراسلين واسعة.

وأعرب الوفد الفرنسي عن طموحه بالتعاون مع «القاهرة الإخبارية»، التي تملك تجهيزات عالية المستوى، من حيث الصوت والصورة والأستديوهات المجهزة بأحدث إمكانيات العرض، وجاء ذلك خلال استقبال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع الأخبار في الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، أعضاء الوفد بمقر القناة ضمن زيارتهم مصر.

وضم الوفد الفرنسي كلًا من: بيير لولوش وزير التعاون الأوروبي الأسبق، السيناتور فالير بواييه عضو مجلس الشيوخ الفرنسي، ألكسندر دلفال الكاتب والصحفي الفرنسي الكبير، ميشيل صبان الرئيس التنفيذي لمؤسسة R20 للمناخ والدفاع عن المرأة، أنتوني كولونا مدير تحرير موقع ومجلة فالير اكتويل، فرانسيسكو دي ميريجيس الكاتب الصحفي بصحيفة الجرنال الإيطالية، بحضور الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي رئيس تحرير البوابة نيوز.

أحمد الطاهري: «القاهرة الإخبارية» من أكبر المجموعات الإعلامية بالشرق الأوسط

وأكد «الطاهري»، خلال اللقاء، أن «القاهرة الإخبارية» تم تجهيزها في 3 أشهر فقط وتتبنى مبادئ السلام والأمن والمصداقية وسرعة بثّ الخبر ونقله، لافتًا إلى أنها تعمل على تدريب كوادرها بشكل مستمر ودوري، من خلال خبراء ومختصين؛ لمنح الإعلاميين المعلومات الكافية في القضايا التي يناقشونها، فضلًا عن حصولهم على تدريب خاص من خلال الأكاديمية الوطنية المصرية للتدريب التي تخرج فيها نحو 70 إعلاميًا، من كوادر قطاع القنوات الإخبارية الذي يضم قنوات القاهرة الإخبارية وإكسترا نيوز وإكسترا لايف.

وأشار «الطاهري»، إلى أن القاهرة الإخبارية تنتمي لواحدة من أكبر المجموعات الإعلامية في الشرق الأوسط، وهي الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وقبل انطلاق القناة تم دراسة التجارب السابقة والبدء من حيث انتهوا، منوهًا بأن «المتحدة» أصدرت «القاهرة الإخبارية» لتقدم المحتوى الإخباري الإقليمي بشكل محترف، من خلال أحدث التجهيزات الفنية والتقنية، مؤكدًا أن القناة تمتلك شبكة مراسلين في مختلف دول الأوربية والعربية ولها مكاتب في الولايات المتحدة الأمريكية ولندن ودبي

عبدالرحيم علي: «القاهرة الإخبارية» علامة فارقة في صناعة الإعلام

من جهته، أكد الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، خلال اللقاء، أن قناة «القاهرة الإخبارية» أصبحت علامة فارقة في صناعة الإعلام بفضل قيادتها الشبابية، مشيرًا إلى أن مصر صاحبة أقدم تليفزيون في منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة لأقدم مذيعين وأقدم إذاعة، وأن الكوادر المصرية هم من أسسوا عدة قنوات عربية إخبارية.

وأضاف «علي»، أن القاهرة الإخبارية ستصبح القناة رقم واحد خلال العامين المقبلين؛ إذ أنها أُسست على تاريخ كبير وعريق، وتمتلك الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية رؤية واضحة للريادة الإعلامية في الشرق الأوسط.