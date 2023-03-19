السياحة: الحملة الدولية لمصر في الخارج تهدف لإبراز الصورة الذهنية للمقاصد المختلفة

قالت وزارة السياحة والآثار، إن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، ترأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، لافتة إلى أن الوزير استعرض خلال الاجتماع، آخر المستجدات التي يشهدها قطاع السياحة في مصر.

وأضافت أن أحمد عيسى وزير السياحة، أشار خلال الاجتماع، إلى وجود ارتياح بالغ لدى المؤسسات العالمية الكبرى العاملة في السوق المصري، ولاسيما في ظل رؤية الوزارة في التعاون مع القطاع السياحي الخاص، والدعم الذي تقدمه الدولة المصرية له.

وأشارت إلى أن وزير السياحة، أكد أن دور الوزارة هو أن تكون رقيب ومنظم ومحفز لصناعة السياحة في مصر، ومشرف على بعض برامج الإنفاق العام التي يتم تصميمها بناء على التنسيق مع القطاع الخاص.

وزارة السياحة

ومن جهته قدم عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة، للتنشيط السياحي عرض تقديمي استعرض من خلاله أهم الأنشطة التي قامت بها الهيئة خلال شهري يناير وفبراير2023، من المشاركة في المعارض الدولية وتنفيذ حملات ترويجية مشتركة في الأسواق السياحية المختلفة، وتنظيم استضافات وزيارات تعريفية لممثلي وسائل الإعلام والمدونين والمؤثرين ومنظمي الرحلات من الأسواق السياحية المختلفة لتعريفهم بالمقصد السياحي المصري وبالتنوع الذي يتمتع به.

- الحملة الترويجية الدولية للسياحة المصرية في الخارج.

وأشار القاضي، إلى الحملة الترويجية الجديدة لمصر والتي أطلقتها الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي خلال الشهر الجاري في الأسواق الرئيسية التي تستهدفها الوزارة تحت عن عنوان «Your Expectations are History»، وذلك في ضوء الاستراتيجية الإعلامية الجديدة للترويج السياحي لمصر، التي تم إعدادها خلال عام 2021، تهدف لإبراز الصورة الذهنية للمقصد السياحي المصري، بصورة عصرية شابة ومليئة بالنشاط والحيوية.

وأضاف القاضي، أنه سيتم خلال الفترة المقبلة، إطلاق حملات تكتيكية للترويج لمنتجات سياحية ومقاصد سياحية مصرية بعينها.

وتحدث رئيس هيئة تنشيط السياحة، عن الأحداث السياحية الداخلية التي تشارك بها الهيئة من معارض ومؤتمرات تُقام بمصر، التي من بينها رعاية ماراثون مصر الدولي في دورته الثلاثين، ورعاية عدد من الأحداث الفنية مثل مهرجان الأقصر للسنيما الأفريقية.

واستعرض القاضي، ما تقوم به مكاتب السياحية الداخلية بالهيئة من أعمال من خلال تنظيم الندوات وورش العمل لتعزيز الوعي السياحي والأثري لدى مختلف فئات المجتمع.

مصر تشارك بمعرض سياحي بالبرازيل إبريل المقبل

وخلال الاجتماع وافق أعضاء المجلس على مشاركة الهيئة في معرض WTM Latin America الدولي للسياحة والذي سيُعقد بمدينة ساوباولو بدولة البرازيل خلال الفترة من 3 وحتى 5 أبريل القادم حيث يعد هذا المعرض فرصة للقاء منظمي الرحلات وشركات السياحة والطيران بالسوق اللاتيني الذي يتميز سائحيه بارتفاع معدل إنفاقهم، وذلك في إطار جهود الوزارة لفتح أسواق جديدة وواعدة ودفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة للمقصد السياحي المصري من مختلف الأسواق السياحية.

كما وافق أعضاء المجلس على برنامج تحفيز الطيران الجديد الذي سيتم إطلاقه وذلك بعد إطلاعهم على كافة ملامحه ومناقشة عدد من الإجراءات الخاصة به.