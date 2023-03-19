متى لا يحق للحاج تقديم شكوى ضد الشركة المنظمة للبرنامج؟.. السياحة تجيب

أعلنت وزارة السياحة والآثار، الضوابط المنظمة للحج السياحي، الحالة التي لا تقبل الوزارة خلالها أي شكوى من الحجاج، ضد شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج، لافتة إلى أن تلك الحالة تتمثل فى تقديم الحاج للشكوى بعد انقضاء مدة شهرين من عودته من الأراضي المقدسة بعد أداء مناسك الحج، منوهة بعدم الالتفات إلى الشكاوى بعد مرور 60 يوما من عودتهم من السعودية.

ضرورة إبرام عقد بين شركات السياحة والحاج

ألزمت وزارة السياحة والآثار، كل الشركات السياحية المنظمة لرحلات الحج السياحي لهذا العام، بضرورة إبرام عقدا مع الحجاج موضح به كل تفاصيل برنامج الحج المتعاقد عليه، سواء كان بريا أو اقتصادي طيران أو 5 نجوم، على أن يتم تسليم أصل التعاقد إلى الحاج، مع احتفاظ الشركات بصورة كربونية منه، لتقديمها إلى الوزارة عند طلبها.

ولفتت الوزارة، إلى أنه حال تقدم الحاج بشكوى ضد الشركة ولم يكن لديها صورة كربونية من التعاقد، فإن أقوال الحاج وما يقدمه من مستندات في هذا الشأن، يعتبر قرينة قانونية في مواجهة الشركة السياحية المنفذة للبرنامج.

تحذير من تحصيل مبالغ نقدية دون إدراجها على بوابة الحج المصرية

وحذرت وزارة السياحة والآثار خلال الضوابط المنظمة للحج السياحي لهذا العام، شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج من عدم تحصيل مبالغ نقدية من المواطنين المتقدمين للحج، دون أن يتم إدراجها على البوابة المصرية الموحدة للحج، لافتة إلى أنه حال مخالفة ذلك، يتم مجازاة الشركة قانونا.