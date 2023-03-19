غرفة السياحة: زيادة معدلات الزيارات لمعبد أبي سمبل خلال شهر مارس الجاري

كشف خيري علي حسن، رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بأسوان التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، عن ارتفاع نسب الإقبال من السياح الأجانب على زيارة المزارات الأثرية الموجودة بمحافظة أسوان ولا سيما معبدي أبي سمبل وأدفو خلال شهر مارس الجاري، لافتا إلى أن أعداد الزائرين لمعبد أبي سمبل تصل في بعض الأيام إلى نحو 4 آلاف زائر يوميا قادمين من مختلف دول العالم.

أسباب زيادة الزيارات إلى معبد أبي سمبل

وأرجع حسن في تصريح خاص لـ«الوطن»، زيادة معدلات الزيارة للمتاحف والمعابد والمناطق الأثرية بأسوان إلى الارتفاع الكبير في الحركة السياحية الوافدة لمدن الصعيد الأثرية ولا سيما الأقصر وأسوان منذ بداية العام الحالي وحتى الآن، لافتا إلى أن تلك التدفقات ستستمر بذات المعدلات حتى نهاية شهر أبريل المقبل.

نسب إشغال الفنادق العائمة 100%

وأشار إلى أن نسب إشغال الفنادق العائمة العاملة بين أسوان والأقصر حاليا تصل إلى نحو 100%، لافتا إلى أن الفنادق العائمة العاملة بالصعيد حاليا وعددها نحو 150 فندقا ترفع شعار كاملة العدد، موضحا أنه لا توجد أي غرف شاغرة حاليا بالفنادق العائمة.

وتابع «بعض السياح الراغبين في حجز رحلات نيلية بين الأقصر وأسوان نايل كروز، سواء مصريين أو أجانب تم تخييرهم بين الانتظار لحين وجود أماكن شاغرة بالفنادق العائمة أو تحويل حجوزاتهم للفنادق الثابتة الموجودة بأسوان»، موضحا أن نسب إشغال الفنادق الثابتة بأسوان حاليا تتراوح ما بين 90 إلى 95% وهى نسبة عالية فى مثل هذه الفترة من العام.