غرفة السياحة: غالبية المتقدمين للحج سيختاروا البرامج الاقتصادية

قال أحمد وحيد عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن غالبية المتقدمين للحج السياحي لهذا العام، سيتقدموا لبرامج الحج الإقتصادية «البري- الاقتصادي طيران»،لافتا إلى أن قلة أسعار تلك البرامج بالمقارنة بأسعار الحج مستوى الـ5 نجوم، فضلا عن جودة خدماتها، تعتبر من أهم الأسباب لتقدم المواطنين للبرامج الإقتصادية، موضحا أن نسب المتقدمين لبرامج الحج الاقتصادية خلال السنوات الماضية كانت تتخطى الـ85% من إجمالي المتقدمين للحج السياحي.

تخصيص 75% من تأشيرات الحج السياحي للبرامج الاقتصادية

وأضاف لـ«الوطن»، أن وزارة السياحة والآثار خصصت 75% من حصتها من تأشيرات الحج لهذا العام، والبالغة 16 ألف تأشيرة لبرامج الحج الاقتصادية، موضحا أنه تم تخصيص نحو 4 الآف تأشيرة لمستوى الحج البري، و8 الآف تأشيرة لبرامج الحج الاقتصادي طيران، مشيرا إلى أنه تم تخصيص الـ4 الآف المتبقية من تأشيرات الحج السياحي لمستوى الحج فئة الـ5 نجوم.

أسعار الحج الاقتصادى تبدأ من 130 ألف جنيه

أوضح «وحيد»، أن أسعار برامج الحج السياحي الاقتصادية تبدأ من 130 ألف جنيه، متابعا: «سعر برنامج الحج الاقتصادى المستوى البري بـ130 ألف جنيه»، كما أن أسعار برامج الحج الاقتصادي أيضا بـ130 ألف جنيه بدون احتساب سعر تذكرة الطيران، لافتا إلى أن الضوابط المنظمة للحج السياحي لهذا العام، التي أصدرتها وزارة السياحة، منحت ميزة لحجاج البرامج الاقتصادية لتحسين السكن الخاص بهم بمكة المكرمة.

وأشار إلى أن وزارة السياحة والآثار، منحت لشركات السياحة المنظمة لبرامج الحج الاقتصادية، الحق فى تعديل مستوى سكن الحجاج بمنطقة مكة المكرمة، على أن يدفع الحجاج مقابل مستوى التحسين، ويتم إبرام عقد بين شركة السياحة المنظمة للبرنامج والحاج وفقا لهذا التعديل.