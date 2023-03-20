6 معلومات عن لبنى محمود.. شاركت في 89 عملا فنيا أبرزها بنك الحظ

توفيت الفنانة لبنى محمود، بالأمس، بعد مسيرة فنية كبيرة تنوعت بين الأعمال الكوميدية الناجحة والتي أصبحت عالقة في أذهان الجمهور، ومن المقرر أن يتم تشييع الجثمان اليوم من مسجد السيدة نفسية بعد صلاة الظهر.

تخرجت لبنى محمود في المعهد العالي للباليه

ويستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، أبرز المعلومات عن الفنانة الراحلة لبنى محمود:

-تخرجت لبنى محمود في المعهد العالي للباليه وكانت ضمن أول دفعة التحقت بفرقة باليه أوبرا القاهرة.

- بدأت مسيرتها الفنية في عام 1985 حين شاركت في فيلم «صاحب الإدارة بواب العمارة».

-شاركت في العديد من الأعمال السينمائية مثل فيلم «الإنس والنمس» وفيلم «البعض لا يذهب للمأذون مرتين» وفيلم «بنك الحظ»

-كما شاركت في عدد من المسلسلات التليفزيونيّة مثل مسلسل «نيللي وشريهان»، ومسلسل «موضوع عائلي».

- قدمت خلال مسيرتها الفنية مسرحية واحدة بعنوان «شارع محمد علي» عام 1991.

-اشتهرت بتقديم العديد من الأعمال الكوميدية الناجحة.