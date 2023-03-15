محمد عبد الرحمن ينشر لقطات من كواليس «كشف مستعجل».. ينافس بسباق دراما رمضان

كشف الفنان محمد عبدالرحمن «توتا»، عن مجموعة صور جديدة عبر حسابه بالسوشيال ميديا، من كواليس مسلسل كشف مستعجل، والذي ينافس به في موسم مسلسلات رمضان 2023، والمقرر عرضه على قناة dmc ومنصة Watch It.

وتكشف الصور عن كواليس مسلسل كشف مستعجل، أثناء تحضير محمد عبدالرحمن لشخصية الدكتور النفسي والعصبي سهام عز الرجال، بجانب صورًا تجمعه مع الفنان مصطفى خاطر، وأخرى أثناء تحضيراته للعمل.

مسلسل كشف مستعجل 15 حلقة

ويتكون مسلسل كشف مستعجل من 15 حلقة، ويشارك محمد عبد الرحمن توتا في بطولته، مصطفى خاطر، هنادي مهنا، إلهام وجدي، ميمي جمال، أشرف عبد الغفور، ليلى عز العرب، محمد لطفي ومحمد علي رزق، وهو من تأليف إيهاب بليبل وإخراج شادي الرملي وإنتاج كريم أبو ذكرى.

يشارك في فيلم البطة الصفرا

كما انتهى محمد عبد الرحمن من تصوير فيلم البطة الصفرا، المقرر عرضه خلال عام 2023، ويقدم عبد الرحمن ضمن أحداث الفيلم شخصية دكتور جامعي تورطه الأحداث مع البطة الصفرا في إطار كوميدي.

أبطال الفيلم

ويشارك في بطولة الفيلم غادة عادل، محمود حافظ، فرح الزاهد، إبرام سمير، وحسن أبو الروس وأحمد طلعت، والفيلم من تأليف محمود عزت، وإخراج عصام نصار.