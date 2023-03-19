يسري الفخراني: دراما رمضان 2023 هي «عام المخرجين»

وصف الكاتب يسري الفخراني رئيس المحتوى الدرامي بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، موسم الدراما الرمضاني 2023 «عام المخرجين»، حيث يتواجد خلال الموسم عدد كبير من المخرجين المتميزين المنتمين لمدارس إخراجية مختلفة.

وقال الفخراني في تصريحات لـ «الوطن»: «خالد يوسف يقدم عملا سينمائيا في دراما تليفزيونية في سره الباتع، عادل أديب مخرج تفاصيل رائع في حضرة العمدة، تامر نادي في مذكرات زوج، مصطفى فكري، إسلام خيري مخرج مجتهد، ماندو العدل في أفضل حالته في عملة نادرة، وحسين المنباوي في سوق الكانتو، محمد شاكر خضير في تحت الوصاية».

يسري الفخراني: أتمنى أن يركز الجمهور في عمل المخرجين

وتابع: «القائمة طويلة، فهناك مذاقات ومدارس إخراجية مختلفة، وأتمنى أن يركز الجمهور في عمل كل مخرج من رواد تلك لأعمال لأنهم يقدمون أداء رائعت في إدارة جميع عناصر العمل الكادرات، المونتاج، الموسيقى بالإضافة إلى أداء الممثلين».