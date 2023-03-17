طرح بوستر مسلسل حرب للفنان أحمد السقا.. يخوض به دراما رمضان 2023

كشف عمرو الفقي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن البوستر الرسمي لمسلسل حرب، المقرر أن يشارك في السباق الرمضاني لعام 2023.

وشارك عمرو الفقي الجمهور البوستر الرسمي لمسلسل حرب، عبر صفحته الخاصة على موقع «فيس بوك»، والذي ظهر فيه بطلا العمل الفنان أحمد السقا، ومحمد فراج، وعلق عليه قائلًا: «حرب، رمضان 2023 على قناة أون».

آخر أعمال أحمد السقا

يذكر أن الفنان أحمد السقا شارك في السباق الرمضاني لعام 2022 بمسلسل الاختيار 3، إلى جانب عددٍ كبير من الفنانين، منهم ياسر جلال وأحمد عز وكريم عبدالعزيز وخالد الصاوي، وصبري فواز، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف هاني سرحان وإخراج بيتر ميمي.