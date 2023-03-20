خريطة فصل التيار الكهربائي عن بعض قرى كفر الشيخ اليوم

أعلن قطاع كهرباء كفر الشيخ، التابع لشركة شمال الدلتا، فصل التيار الكهربائي، اليوم الاثنين 20 مارس 2023، عن عدد من القري والمناطق بـ6 مراكز في المحافظة، بدءاً من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثالثة مساءً، أي لمدة 7 ساعات.

المناطق والقرى المتأثرة بفصل التيار الكهربائي

وقال القطاع، إن القرى والمناطق المتأثرة بفصل الكهرباء، اليوم، هي قري «معدية مهدي، والنجاريين، وأرض العرب، وقمسيون شرق وغرب، وكوم دميس وتوابعها، والجاهل وتوابعها»، بمركز مطوبس، وقرية «البكاتوش»، بمركز قلين، و«مسير وتوابعها، والمعلم إبراهيم وتوابعها، وكفر الطايفة وتوابعها»، بمركز كفر الشيخ، و«منطقة السلخانة القديمة»، بمدينة فوه، و«الحماد، وعميرة»، بمركز بلطيم، و«عقلة وتوابعها»، بمركز سيدي سالم.

إحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط

وذكر قطاع كهرباء كفر الشيخ، أن فصل التيار الكهربائي يأتي لإحلال وتجديد شبكات الجهد المتوسط، فضلاً عن تغيير موصلات، وزرع أعمدة، وصيانة طارئة، والنقل علي أبراج جديدة، وتقليم أشجار، وصيانة أكشاك، متوجهاً بالاعتذار عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشداً المواطنين والمنشآت الحكومية والخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، التي تعتمد على الكهرباء خلال تلك الفترة.