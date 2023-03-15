فصل التيار الكهربائي اليوم في 6 محافظات.. اعرف الأماكن والمواعيد

تفصل الكهرباء عن عدة مدن وقرى في 7 محافظات، اليوم الأربعاء، لإجراء أعمال الصيانة الدورية وفقا لشركات الكهرباء بالأماكن المتأثرة بانقطاع الكهرباء بصعيد مصر والوجه البحري.

فصل التيار الكهربائي

تنشر «الوطن» خريطة أماكن فصل التيار الكهربائي بالمدن المتأثرة بقطع الكهرباء اليوم، ومواعيد قطع الكهرباء وعودتها بالمدن المتأثرة بالقطع.

الدقهلية: مدن الستاموني وشربين والمطرية وبني عبيد والمنصورة وكوم النور وتمي الأمديد وطلخا، بقرى دجواى وشباس والضهير والجماجلة والقطنة وصبور والعصافرة والكرما وابو الصير وكفر دميرة وطرانيس وكفر غلاب من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا.

مواعيد فصل التيار الكهربائي

دمياط: فصل التيار الكهربائى بمدن كفر سعد والزرقا والشعراء، بقرى الوسطانى وعزبة صادق وعزبة جلال وعزبة سيف الدين والبستان وقرية البستان وكفر البستان والعداية من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا.

كفر الشيخ: قطع الكهرباء عن مدن قلين وجنوب دسوق وسيدي سالم وقرى الحامول وفوة، من الساعة 9 صباحا للساعة 3 عصرا.

القليوبية: انقطاع الكهرباء بقرى مدينة بنها من الساعة 7 صباحا للساعة 11 صباحا.

أماكن قطع الكهرباء اليوم

المنوفية: قطع الكهرباء عن قرى سنجلف ووسبك وجروان وكفر شبراو أبو رقبة وكفر محمود وشوشاى ومجريا وشنشور وبراشيم وقورص وكفر قورص ومجريا بمدينتي الباجور وأشمون من الساعة 8 صباحا للساعة 12 ظهرا.

البحر الأحمر: فصل الكهرباء عن جنوب مدينة الغردقة من الساعة 9 صباحا للساعة 2 ظهرا.