وزير التعليم يعلن إطلاق مسابقة «أولمبياد مدارس مصر» في جميع المحافظات

أعلن الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني انطلاق مسابقة «أولمبياد مدارس مصر» في جميع محافظات الجمهورية خلال الفترة المقبلة، وذلك عقب تدشين فعاليات المسابقة بمحافظة السويس تحت شعار «مع بعض نكبر».

جاء ذلك خلال فعاليات نهائي مسابقة «أولمبياد مدارس مصر» بمحافظة السويس بحضور اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس والدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، والدكتورة شيرين حمدي مستشار الوزير للتطوير الإداري والمشرف على الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتورة ايمان حسن رئيس الإدارة المركزية للأنشطة الطلابية.

وتأتي هذه المسابقة ضمن مبادرات وزارة التربية والتعليم، لإحياء النشاط الطلابي، واكتشاف المواهب في المدارس.

تطبيق يوم الأنشطة أثبت دور المدرسة في إعداد الطالب للحياة

وقال الدكتور رضا حجازي في كلمته خلال الاحتفالية، إن المدرسة عادت إلى دورها الطبيعي، مشيرا إلى أن المدرسة ليست مجرد اجتياز اختبار ولا يجب اختزال التعليم في هذه الفكرة، فالاختبار التحصيلي هو مجرد وسيلة ولا يجب أبدًا أن يتحول إلى غاية.

وأعرب الوزير عن سعادته بتطبيق يوم الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية الذي أطلقته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني والذي أثبت دور المدرسة في إعداد الطالب للحياة، واستفادة الطلاب من هذه التجرية، مشيدًا بأداء الفرق المشاركة في المسابقة سواء في طريقة التفكير، وطريقة تحديد المشكلة من خلال إجرائهم لاستبيانات ومقابلات، مؤكدًا أن الطلاب ينطلقون ويبدعون من خلال مثل هذه الفرص.

النماذج التعليمية

وأشار الوزير إلى أهمية إلقاء الضوء على النماذج التعليمية المتميزة مثل مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا (STEM)، ومدارس التكنولوجيا التطبيقية.

وقال الوزير إن النجاح الذي تحقق يؤكد أن القراءة الحرة وتحصيل الثقافة العامة تعطي مساحة للطالب وفرصة أكثر للتعلم؛ لذلك كان من بين آليات التقييم للمسابقات المعرفية تحقيق القدر الأكبر في القراءة.

وأضاف الدكتور رضا حجازي أن القراءة لها دور كبير في تحقيق النضج الفكري لدى الطلاب، مشيرًا إلى أن رؤية مصر 2030 تتحقق بوجود طالب يعتز بذاته فخور ببلاده قابل للتعددية قادر على التنافسية.

وأكد الوزير أن ممارسة الطالب لنشاط واحد من الممكن أن يحقق له نواتج التعلم، موضحا أن التجارب التي جرت خلال فعاليات المسابقة أثبتت نجاحا مبهرا.

وفي ختام كلمته، وجه الوزير الشكر لمحافظ السويس، مؤكدًا أنه من محافظة السويس الباسلة ستنطلق المبادرة إلى جميع محافظات مصر، مؤكدًا أن جميع المبادرات التي تم عرضها في الفعالية ستتبناها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وخلال كلمته، أعرب اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، عن سعادته لاختيار وزارة التربية والتعليم المحافظة لإطلاق "أولمبياد مدارس مصر"، لافتا إلى وجود مديرية تعليمية قوية ومعلمين يستحقون كل التقدير والاحترام، وأبنائنا الطلاب نابهين أمنيتهم الوصول إلى أعلى المناصب العليا.

وفي ختام الفعاليات، كرم الوزير ومحافظ السويس لجنة التحكيم ومديري المشروعات، كما تم تكريم الفرق المشاركة في الأولمبياد بالكامل وتقديم شهادة تقدير للفرق الـ16 المشاركة فى المسابقة، كما تم تكريم المشرفين، وتكريم الفريق الفائز بجائزة الروح الرياضية وفازت بها المدرسة الفرنسية الرسمية للغات.

كما كرم الوزير ومحافظ السويس الموهوبين من الطلبة والطالبات في المجالات المختلفة والذين شاركوا في الأولمبياد بمواهبهم في الرسم والعزف والغناء والإلقاء.

كما تم تكريم مدرسة السويس الثانوية الجديدة بنات، ومدرسة مصطفى مشرفة الاعدادية المشتركة لفوزهم في مسابقة المشروعات التنموية بالمركز الأول.

كما تم تكريم فريق مدرسة السويس الثانوية الجديدة بنات بمسابقة الرياضة الترفيهية، كما تم تكريم فريق مدرسة نبوية موسى الإعدادية بمسابقة المعارف.